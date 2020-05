Det er meget viktig at folk overholder smittevernreglene. Vi må spesielt huske de enkle reglene om å holde avstand og vaske hendene. Det er fortsatt mange andre regler som gjelder.

Hvis ikke reglene følges nøye, kan koronasmitten melde seg tilbake med full styrke. Samfunnet må da stenges ned på nytt.

Det kan gå langt tid før det da kan åpnes igjen.

Det hastet voldsomt med å få på plass strenge smitteverntiltak og økonomiske støttepakker til folk og næringsliv da pandemien traff Norge. Regjeringen tråkket den 12. mars hardt på bremsen. To måneder senere kan vi slå fast at det ga gode resultater.

Smitten er under kontroll.

Regjeringen og helsemyndighetene har valgt å åpne samfunnet på en langsom måte. Det å skynde seg langsomt er en klok strategi. Det er lett å trå feil hvis man haster av gårde i gleden over å ha sluppet fri.

Ikke alle er like tålmodige.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har begynt å mase om å få folk ut av hjemmekontorene og tilbake til de ordinære arbeidsplassene. NHO-sjef Ole Erik Almlid sa til NRK at mange bedrifter trenger å få flere ansatte tilbake for å komme i gang og få fart på virksomheten.

Almlid er ingen smittevernekspert. Han er ikke først og fremst opptatt av hva som er til det beste for befolkningens helse. NHO-sjefen er opptatt av hva han tror er best for bedriftenes økonomi.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er opptatt av å bekjempe smitten.

Han sier at rådet om hjemmekontor vil gjelde lenge. Kollektivreiser til jobben er et faremoment for spredning av smitten. I denne saken hører vi på Nakstad og ikke NHO.