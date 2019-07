For ikke så veldig lenge siden ble det vist en marerittlignende værmelding på TV om hvor varmt det kunne bli i Europa om noen år hvis klimaendringene fortsatte i samme tempo. Mer enn 40 varmegrader ville bli det normale om sommeren på kontinentet. I Norden ville dagstemperaturen ligge over 30 grader. Marerittet er blitt til virkelighet. Vi er der nå.

I juni knuste hetebølgen temperaturrekordene i flere land i Europa. Frankrike målte blant annet sin varmeste måned gjennom tidene.

Hetebølgen har ikke gitt seg. Den fortsatte inn i juli og ruller nå med stor kraft nordover. I dagene som kommer vil temperaturene i Belgia, Luxembourg og Nederland stige til over 40 grader. Norge og resten av Norden står for tur. I kommende uke kan 30 grader bli det normale i store deler av vårt land med tropenetter flere steder. Etter fjorårets rekordvarme sommer trodde nok mange at det ville bli lenge til vi fikk oppleve en likende hetesommer. Det gikk bare ett år.

Europa er ikke alene om å skjelve under hetebølgen. Det settes varmerekorder i Afrika, Asia, Sør-Amerika og i Russland. Hetebølgen har lagt seg over hele de nordøstlige USA fra Midtvesten til Atlanterhavskysten. Jordkloden er feberhet. Klimaforskerne slår fast at kloden ikke blir kvitt feberen på grunn av klimaendringene. Fortsetter det slik blir mesteparten av jorden ubeboelig om 100 år.

Det er ikke overraskende at hetebølgene slår hardt til nå. De har vært varslet gjennom mange år. Klimagassutslippene og en ukontrollert økonomisk vekst som ikke har vært bærekraftig, har skylden for det som skjer. Det overraskende og tragiske er at verdens politiske ledere ikke tok tak i utfordringene for mange år siden. Det er først nå- fem minutter på tolv – at det reageres. Det som kommer av tiltak er for beskjedent og det kommer sent. Det må en verdensomspennende klimapolitisk revolusjon til for å gjør kloden feberfri. Oljelandet Norge har ikke være en spydspiss i klimakampen. Velgerne må i høst stemme på partier som vil at vi skal bli det.