Norge og verdenssamfunnet må ta et ekstraordinært grep. Tusenvis av flyktninger trenger å bli tatt hånd om på en verdig måte. Den norske regjeringen har framskyndet arbeidet med å ta imot 50 asylsøkere fra denne flyktningleiren.

Det blir for puslete.

Vi registrerer med glede at Oslo alene, ifølge ordfører Marianne Borgen (SV), er klar til å ta imot det antallet Moria-flyktninger som regjeringen ber om. Hun nevner spesielt barnefamilier og sårbare mennesker i denne leiren.

Bergen melder om at byen kan ta imot 50 rammede flyktninger.

Over 250 norske kommuner, et stort flertall av kommunene, har tidligere sagt at Norge bør bidra til å evakuere Moria-leiren. Og det var før brannen som nå så godt som har ødelagt leiren. Nærmere 13.000 flyktninger og migranter har i lang tid oppholdt seg i leiren som i utgangspunktet bare var beregnet for 3.000 personer.

Situasjonen i den overfylte leiren gjøres enda vanskeligere av koronaepidemien. Minst 35 av menneskene som ble tvunget til å rømme leiren av brannen, har nå testet positivt for viruset. Greske myndigheter opplyser at det tallet meget vel kan være mye høyere, da det bare er gjennomført begrenset testing.

EU varslet onsdag at den vil finansiere forflytning og opphold til det greske fastlandet for de 400 enslige barna og mindreårige i leiren.

Det er et første skritt, men det er å håpe på en mer overgripende internasjonal koordinering med mer langsiktige løsninger.

I vår hjemlige debatt forsøker Frp, tradisjonen tro, å så tvil om hvorvidt de som befinner seg i Moria-leiren er «reelle flyktninger». Det er underordnet den humanitære katastrofen vi nå står overfor. Vi forventer at regjeringen kommer på banen med konkrete forslag til hvordan Norge skal bidra mye mer aktivt for å hjelpe disse menneskene.