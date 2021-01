Kanskje har så mange som ti mennesker mistet livet. Sju er så langt bekreftet døde. Tallene kunne vært langt større hvis ikke hjelpen hadde kommet så raskt på plass. En innsatsleder for brannvesenet anslår at mellom 30 og 40 liv kan ha blitt reddet.

Det er med ydmykhet vi har fulgt redningsarbeidet på Romerike. Koronaens 2020 var året vi snakket mye om de usynlige hverdagsheltene, om helsepersonell og andre i offentlig tjeneste som gjør en uvurderlig innsats for oss alle. Året ble avsluttet på mest dramatisk vis og med våre skarpeste redningstjenester i hovedroller.

Sikkerhet for mannskapene i redningsoperasjonen har stått i høysetet, men likevel har jobben for å redde liv vært gjort med livet som innsats. Hus er blitt ryddet for folk før de har gått tapt til jordmassene. Arbeidet nede i rasgropa har vært farlig og krevende. Å finne døde kropper, er en stor belastning selv for de trente og erfarne.

Politi, brann- og redningsvesen og helsepersonell har gjort en imponerende jobb og har i fellesskap også kommunisert svært godt med mediene og publikum. Tragedien er en påminnelse om viktigheten av at disse nødetatene er koordinert og at ressursene finner hverandre. Midt i det befolkningstette Østlandet fungerer dette tilsynelatende godt. Det regionale samarbeidet fungerte.

Det er betryggende å se hvilke krefter vi som fellesskap kan mobilisere når katastrofen rammer. Ulykken har også vært en påminnelse om viktigheten av en velfungerende og kriseberedt kommune med kloke folkevalgte og ikke minst dyktige kommunalt ansatte som kjenner sine innbyggere. For det er ikke bare spissene med blålys som redder liv. Bak frontlinja står primærhelsetjenesten, eldreomsorgen, lærere og barnehageansatte og ikke minst de frivillige. De mange som ikke redder folk fra døden, men som skaper nytt liv og framtidstro.