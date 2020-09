En epoke i Aps nyere historie er over når Jonas Gahr Støre i et intervju med Nationen mener at avstanden til KrF er blitt så stor at et samarbeid ikke er naturlig. Støre var innstilt på å samarbeide med daværende partileder Knut Arild Hareide da han innledet prosessen med å finne en ny vei for KrF.

Hareide tapte og høyresiden tok over partiet.

Støre peker på at KrF nå er et kristenkonservativt parti som ligger lenger unna Ap.

Aps mangeårige samarbeidsflørt med KrF er dermed over. Gro Harlem Brundtlands mindretallsregjeringer samarbeidet godt med KrF. Kjell Mange Bondeviks (KrF) sentrumsregjering samarbeidet med Ap om blant annet statsbudsjettet.

Jens Stoltenberg ønsket seg opprinnelig KrF som regjeringspartner.

Etter valgnederlaget i 2001 inviterte Stoltenberg valgvinner Kjell Magne Bondevik til samarbeid.

Støre viser til at KrF har valgt side. KrF er en del av en regjering Ap vil bytte ut. Landskapet er dermed blitt mer oversiktlig for velgerne. KrF går til valg på dagens regjering med Høyre, KrF og Venstre. Ap går til valg på et ønske om å danne regjering sammen med Sp og SV.

Ingen av alternativene har i øyeblikket flertall på gjennomsnittet av meningsmålingene. Ap, SV og Sp mangler et par mandater på flertall. Høyre, KrF og Venstre mangler over 30 mandater.

Skal statsminister Erna Solberg bli gjenvalgt, er hun avhengig av Frps støtte og at Venstre og KrF kommer over sperregrensen på 4 prosent.

Regjeringsdeltakelsen har ikke gitt flere velgere. Da KrF gikk inn i regjeringen var snittet på målingene 3,5 prosent. Nå er snittet 3,1 prosent.

KrF vil fram til valget konkurrere med Venstre om være Norges minste parti.

KrF er blitt mindre synlig. Det holder ikke å heise tapte saker som flaggsaker. Abortmotstand og motstand mot en moderne bioteknologilov fenger ikke.

Det hjalp ikke å gjøre Knut Arild Hareide til samferdselsminister. Hareide er en kopi av forgjengerne fra Frp.

KrF er gårsdagens parti. Det er blitt uinteressant for Ap som samarbeidsparti.

