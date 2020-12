Viruset har nesten tatt knekken på verdensøkonomien. Bedrifter har gått over ende. Massearbeidsløsheten har spredd seg med rekordfart. Selv om vi har sluppet lettere fra det enn andre land, er også Norge kraftig rammet.

Det finnes lyspunkter. Donald Trump tapte presidentvalget. Storbritannia har fått en handelsavtale med EU. Det største lyspunktet er vaksinen som vil ta knekken på viruset. Det er en triumf for legevitenskapen at det på rekordtid har vært mulig å produsere vaksiner med maksimal effektivitet. Det viser hva det er mulig å oppnå når landene samarbeider og bruker alle tilgjengelige ressurser for å nå et felles mål.

Vaksineringen er i gang i mange land. Her i landet startet det i romjula. Innen sommeren vil flertallet av befolkningen være vaksinert. I sommer kan vi leve mer som normalt.

Vaksinen gir håp om et bedre nytt år. I løpet av neste år vil økonomien ta seg opp. De permitterte får igjen jobbene sine. Ledigheten vil synke. Skolene og universitetene vil gå sin gang uten å stenge. Smitteverntiltakene vil være avviklet. Alt takket være en vaksine.

Neste år er det valgår. Det blir et spennende valg selv om meningsmålingene tyder på et solid rødgrønt flertall. Koronaen vil sette sitt preg på valgkampen. Regjeringen må få spørsmålet om hvorfor Norge var uforberedt på at noe slikt kunne skje.

Vi manglet det meste av smittevernutstyr. Regjeringen handlet nærmest i blinde da den i mars stengte ned landet. Det gikk stort sett bra, men det skyldes mer flaks enn kunnskap om pandemier. Statsminister Erna Solberg lovet bedre beredskap enn det hun hevdet landet hadde da Jens Stoltenberg var statsminister. Erfaringen med pandemien viser at hun ikke har holdt løftet.