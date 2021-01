Representantenes hus har vedtatt å tiltale Donald Trump for riksrett.

Med 232 mot 197 stemmer ble det et klart flertall blant de folkevalgte for en slik tiltale mot den avtroppende presidenten i USA. 222 demokrater og ti republikanere sto bak vedtaket.

Den 74 år gamle presidenten er tiltalt for å ha oppildnet til et opprør som endte i at kongressbygningen ble voldelig stormet av Trump-tilhengere. Det sier mye om situasjonen at selv republikanere som stemte imot riksrett var klare i sitt budskap om at Trump har ansvar for at kongressbygningen ble stormet.

Det er grunn til å frykte nye, voldelige opprør i Washington.

Donald Trump har økt splittelsen i den amerikanske befolkningen i de fire årene han har vært president. Han har satt griller i hodene på sine tilhengere med løgn og fanteri.

For andre gang blir Donald Trump stilt for riksrett, og slik sett skriver han en dyster historie. Tiltalene førte ikke fram forrige gang, og det er tvilsomt at det vil bli nødvendige to tredels flertall i Senatet for å dømme ham i den nye runden.

Det er å håpe at senatorene nå kan ha to tanker i hodet samtidig. Senatet må kunne behandle riksrettssaken parallelt med andre viktige saker. Alternativet er at demokraten Joe Biden blir forsinket med å iverksette egen politikk.

Det er nok å nevne bekjempelsen av koronapandemien.

Det kan selvsagt diskuteres hvor formålstjenlig det er å kjøre en riksrettssak på tampen av Donald Trumps tid som president. Uansett utfall er det imidlertid viktig å statuere et eksempel. Representantenes hus har i så måte vist positiv handlekraft. Donald Trump er ansvarlig for opptøyene som resulterte i død, ødeleggelser og en mørk skamplett på USAs demokrati. Det er forbilledlig slått fast at ingen står over loven, ikke engang USAs president.