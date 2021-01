Dobbeltseier til Biden

Trumps destruktive politikk er antakelig begravet for godt. Donald Trump og alt det han står for, er klar for historiens skraphaug.

Nederlaget i Georgia er et hardt slag for Det republikanske partiet. Partiet var favoritt til å vinne begge plassene til Senatet. Antakelig har Trumps innblanding i valgkampen med gjentatte påstander om valgfusk, bidratt til tapet.

Donald Trumps oppførsel splittet republikanerne og mobiliserte demokratiske velgere. Det republikanske partiet er etter dette i dyp krise. Partiet må satse på helt andre enn Trumps folk skal det klare å komme på fote.

Med flertall i både Representantenes hus og i Senatet er det lite som kan hindre Joe Biden fra å gjennomføre den politikken han gikk til valg på. Hovedoppgaven blir å samle et splittet folk. Ikke siden 1960-tallet med Vietnamkrigen har USA vært så splittet som nå. Med flertall i Senatet er Biden sikret å få vedtatt statsbudsjettet og økonomiske støttepakker til folk og næringslivet som har lidd mye på grunn av koronapandemien. Under Trump sviktet koronapolitikken totalt. Millioner av amerikanere vil få en bedre hverdag.

Vi ser fram til at den nye presidenten slutter seg til Parisavtalen og tar et lederskap i klimapolitikken. Kampen for å stanse en kommende klimakatastrofe blir styrket med USA i front. Amerikansk utenrikspolitikk blir mer forutsigbar med Biden som president. Det er noe verden virkelig trenger etter fire år med den ustabile Donald Trump.

At Trump er borte, er bra for verden og ikke minst for USA. Donald Trump brydde seg ikke om å bygge landet. Han forsøkte å rive det ned. Heldigvis var det amerikanske demokratiet sterkt nok til å hindre ham i det. Hadde Trump fått fire nye år, er det ikke godt å vite hva som hadde skjedd.