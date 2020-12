Det er vel og bra at staten stiller opp for kommuner i økonomisk nød, men her dreier det seg om et bevisst selvpåført tap av skatteinntekter. Norges svar på skatteparadiset Monaco har forregnet seg i iveren etter å tiltrekke seg skatteflyktninger.

Bakgrunnen er at Bø, som første og eneste kommune i landet, har satt ned den kommunale delen av formuesskatten. Men lavere formuesskatt slår dobbelt ut for fattige kommuner som forsøker seg på et slikt triks.

Det blir naturlig nok lavere kommunal inntekt når satsen for formuesskatt settes ned. Men i tillegg blir Bø «straffet» med lavere inntekt gjennom ordningen for skatteutjevning kommunene imellom.

Det tenkte nok ikke lokalpolitikerne på da de gjorde skattegrepet som skal lokke formuende nordmenn til å melde flytting til kommunen.

Det er her Erna Solbergs regjering kommer Bø i møte. Løsningen er i korthet som følger: Bø må selv dekke skattetapet fra innbyggerne som allerede bodde i kommunen da politikerne fattet vedtaket om lavere formuesskatt. Bø slipper imidlertid å dekke tapet fra rikingene som flykter til kommunen.

Men andre kommuner kan ikke forvente samme spesialbehandling dersom de forsøker seg på samme vrien. «Bø blir behandlet som et unntak, siden de var først ute og vanskelig kunne overskue konsekvensene vedtaket ville få for kommunen», skriver statssekretær Paal Pedersen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er merkelig at Bø blir belønnet for å ha kjørt for fort i svingene. Kommunen burde i stedet ha fått en fartsbot.

Men det er først og fremst regjeringens opptreden som er kritikkverdig. Det er realt å være for lavere formuesskatt. Men når vi først har en slik skatt, bør den være lik over hele landet.

Det er å håpe at et rødgrønt flertall etter neste stortingsvalg tetter det vi mener er et smutthull i loven.

