Det har blitt en sport å sette merkelapper på politiske motstandere. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har spesielt fått gjennomgå av Høyre-politikere. «Bakstreversk» og «gammeldags» er noen av merkelappene han har fått.

Siv Jensen har i Trump-stil innført kallenavn på politiske motstandere.

I sin landsmøtetale irriterte hun Vedum ved å si at han kan havne i selskap med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar». Det er all grunn til å advare mot at merkelapper og kallenavn skal bli vanlig i politikken. Det er amerikanske tilstander som er en fare for demokratiet. Det er selvsagt lov å være litt morsom, men det må ikke bli på andres bekostning.

Politiske spissformuleringer er også på sin plass i det som ofte blir en grå politisk hverdag med små forskjeller.

Det er slett ikke overraskende at Trygve Slagsvold Vedum blir angrepet, for Sp-lederen har kapret velgere fra alle hold. De borgerlige partiene må nemlig ha tilbake «sin andel» av disse velgerne for å få flertall ved høstens stortingsvalg.

Politikere bør holde seg for gode til å dele ut karakteristikker og sette merkelapper på politiske motstandere.

Når Høyre og Senterpartiet er uenige om politireformen, så handler det om at partiene vil ha ulike politiske løsninger. Da bør partiene diskutere innholdet i politikken.

På den annen side vil det være nødvendig å peke på konsekvenser av motstanderes politikk. Når skatter eksempelvis settes ned, så det naturligvis noen som får glede av dette. Og motsatt er det noen som får skatteregningen når fellesskapet trenger større inntekter.

La oss få en saklig og kunnskapsbasert valgkamp.

Et dårlig debattklima er en trussel mot vårt åpne demokrati. Vi ser dessverre en uheldig utvikling på sosiale medier. 82 prosent av stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer har opplevd trusler, hets og hatefulle ytringer. Da er det ekstra viktig at sentrale politikere står fram som gode rollemodeller.