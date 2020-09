Det kom som et sjokk på befolkningen og næringslivet. Barna ble tatt ut av skolene og barnehagene. Bedrifter stanset, butikker ble lukket og kulturlivet gikk i lås. Arbeidsledigheten steg til nivåer vi ikke har hatt i etterkrigstida. Befolkningen sluttet lojalt opp om helsemyndighetenes smittevernråd.

Regjeringen og Stortinget snudde seg fort rundt og ble enige om økonomiske støttepakker for å holde bedriftene i livet og hindre massearbeidsløshet i landet. Det sto ikke på penger. Det ble raskt enighet om å bruke alle de pengene som trengs. Døra til oljefondet ble satt på vidt gap. Samarbeidet mellom regjeringen og Stortinget i vinter framstår som noen av de fineste timene i vår parlamentariske historie.

Nedstengningen virket. Koronaen ble slått ned. Befolkningen pustet lettet ut og senket skuldrene. En tilnærmet normal sommer sto for døren. Myndighetene advarte mot å tro at krisen var over. Smittevernrådene måtte følges. Unødvendige reiser til utlandet ble frarådet. Det ble innskjerpet at meteren måtte overholdes. Folk i karantene måtte sitte tida ut.

Smitteutbruddene i Sarpsborg, Fredrikstad og Bergen skyldes at ikke alle har tatt dette på alvor. Utbrudd skjer når smittevern brytes. En fersk undersøkelse viser at 6 av 10 har brutt karantenereglene. Det er ikke mye lokale og sentrale myndigheter kan gjøre hvis folk ikke vil følge rådene som gis.

Statsminister Erna Solberg sier at de neste dagene og ukene blir avgjørende. Hvis smitten sprer seg, vil det komme nye tiltak. Det kan bli nye begrensninger på hvor mange som kan samles på offentlige og private arrangementer. Det kan bli aktuelt å stanse innreise til steder i landet med høy smitte. Statsministeren presiserer at det ikke vil bli åpnet mer nå. Det er vi enig i. Smitten må ikke komme ut av kontroll igjen.