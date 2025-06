En mer human ruspolitikk

De siste årene har narkotikalovgivingen i Norge befunnet seg i et limbo. Den tiden er forhåpentligvis forbi etter at Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Høyre sendte ut en felles pressemelding mandag med tittelen «Flertall på Stortinget for ny ruspolitikk».

De fire partiene er enige om at narkotikabruk fortsatt skal være forbudt. Men rusmiddelavhengige skal ikke lenger få beslaglagt sine rusmidler, og skal nå få hjelp i stedet for straff. Politiets virkemidler til å håndheve loven blir tydeligere og terskelen for når politiet kan bruke tvangsmidler blir tydeliggjort på en helt annen måte enn tilfellet er i dag.

Sammen med Fremskrittspartiet har Senterpartiet stått hardt og blindt på straffesporet.

Etter at loven trår i kraft vil personer over 18 som blir tatt med illegale rusmidler til eget bruk, møtes med forenklede forelegg – med lav sats. Narkotikaovertredelser skal som hovedregel ikke havne på rullebladet. Personer under 18 år, derimot, skal henvises til rådgivende enhet for russaker, hvor det ikke skal gjennomføres ruskontroller.

Dessuten er de fire partiene, som tilsammen har flertall på Stortinget, enige om at dersom lovbryteren er rusmiddelavhengig, bør politiet ikke beslaglegge mindre mengder narkotika til egen bruk. Mengdegrensene for hva som anses som befatning til eget bruk forblir uendret, unntatt for heroin, hvor den økes fra 2 til 3 gram.

Les også: Det meste er som før: Teknologien endrer arbeidslivet og gjør yrkesgrupper overflødige

Slik sørger flertallet på Stortinget for at Norge får en ny og langt mer fornuftig ruspolitikk enn i dag. Vi er nå langt nærmere slagordet om at rusmiddelavhengige skal få hjelp, ikke straff. Det er også viktig at det nye regelverket klargjør hvor grensene går. Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) har helt nett når hun understreker at dette «vil gi forutsigbarhet og klarhet for reglene både for folk og for myndighetene».

Det er fint å se at regjeringen har snudd i dette spørsmålet etter at Senterpartiet ble parkert på sidelinja tidligere i år. Sammen med Fremskrittspartiet har Senterpartiet stått hardt og blindt på straffesporet. Det er lite konstruktivt, og bidrar til stigmatisering av tunge brukere.

Både SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik omtaler enigheten som et viktig skritt på vei mot en mer human ruspolitikk. De har helt rett: Vi er fortsatt ikke helt i mål, men endelig er vi på vei mot målet. Det er godt å se i en tid preget av polarisering og hardt ordskifte at våre folkevalgte kan gå sammen på tvers av politiske skillelinjer og stake ut en mer human ruspolitikk.

Les også: Oljefondet må ut av Israel, mener Dagsavisen