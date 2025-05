På lag med EUs helseunion

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) forsøker å gjøre sine hoser grønne i EU. Fredag startet han arbeidet med å få en avtale med EUs system for helseberedskap. Framtidige helsekriser kan nemlig være noe annet enn det vi har erfaring med.

«Da er det viktig at en avtale dekker mest mulig av potensielle trusler», sier Vestre. Erfaringene fra pandemien bør være en tankevekker for oss nordmenn. Da fikk utenforlandene Norge, Island og Liechtenstein vaksiner gjennom EU-systemet, takket være hjelp fra EU-landet Sverige.

Norge har ingen garanti for at det går like lett i neste krise. Å håpe på Sverige nok en gang kan være risikabelt. På denne bakgrunn er det om å gjøre at Norge nå får en god avtale om helseberedskap med EUs helseunion. Bare på den måten kan Norge stå best mulig rustet til å møte en ny helsekrise, hva nå det enn måtte være.

Å håpe på Sverige nok en gang kan være risikabelt.

Vi lever i en urolig og usikker tid. Russland fører fortsatt krig i Europa, og den geopolitiske situasjonen er spent. Med en uforutsigbar nabo i øst er det viktig å være rustet til å møte nye trusler, kriser og gud forby; kriger. Det er vanskelig å se for seg kriser uten av dette får helsemessige konsekvenser.

Samtidig er det lyspunkter. Torsdag gikk nemlig startskuddet for et nytt europeisk vaksineinitiativ. Folkehelseinstituttet i Norge har gledelig fått bli en av partnerne i dette forskningssamarbeidet, hvor en ambisjon er å korte ned tiden det tar å utvikle nye vaksiner.

Les også Helge Simonnes: Intet er lenger sikkert for KrF.

Helt siden koronapandemien, har vi bedt på våre knær om å få bli med i EU-myndigheten for helseberedskap. Her kommer vi nemlig til kort med EØS-avtalen. Regjeringens ambisjon har vært å få være med i EUs helseberedskap på lik linje med EU-landene.

Men dette er lettere sagt enn gjort. Før jul fikk regjeringen tommelen ned. Norge må nøye seg med en slags B-status gjennom en observatørstatus. På dette grunnlaget må regjeringen skaffe oss en best mulig avtale med EU. Helseministeren melder om positiv tilbakemelding så langt fra politisk nivå i flere medlemsland.

Det er bare å ønske Jan Christian Vestre til lykke med det videre arbeidet. Pandemien viste med all tydelighet hvor sårbart Norge vil stå i tilsvarende situasjoner. Derfor er det avgjørende viktig å være tettest mulig knyttet til EUs helseunion. Her må Norge og EU spille på lag, spille hverandre gode.

Les også Lars West Johnsen: Vær en Gary.