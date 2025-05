Obama på norgesbesøk

Vi husker alle slagordene: «Hope». «Change we can believe in». Barack Obama kom inn som et friskt pust da han ble valgt til president i 2008. USAs første fargede president var akkurat det landet og verden trengte etter åtte år med George W. Bush og den feilslåtte «krigen mot terror» i Afghanistan og Irak.

Fallhøyden var enorm for Obama. Han klarte ikke leve opp til forventningene. Håndteringen av finanskrisen og av Russlands invasjon av Krym-halvøya står ikke igjen som politiske mesterstykker. Obamas løfter om håp og forandring endte i Donald Trump. Håp ble erstattet av hat, følelsen av at alt var mulig måtte vike for MAGA-bevegelsen og Trumps hevngjerrighet.

Altfor mange tar tilsynelatende lett på at det amerikanske demokratiet settes på store prøver i disse dager.

Trump og alt det andre som skulle komme var selvsagt ikke Obamas feil alene. Det er vanskelig å ikke se valget av Trump som en reaksjon på at USA hadde valgt en farget mann til landets øverste embete. Det skal Obama slippe å svare for. Men de åtte årene med Barack Obama i Det hvite hus ble på mange måter en skuffelse.

Nå er USA i ferd med å glippe til mørke krefter. Demokrati er i ferd med å bli autokrati. I en slik situasjon er det nedslående at Barack Obama reiser rundt på en foredragsturné for å koseprate om sin tid som president. For en pris på mellom 690 kroner (studentbillett) og 65.000 kroner (vip-losje) kunne nordmenn mandag denne uka kjøpe seg «A Conversation with Barack Obama».

Under samtalen med jurist og intervjuer Sofie Høgestøl i Oslo ble ikke Trump nevnt direkte en eneste gang, ifølge Aftenpostens anmelder. Han kaller seansen «et motivasjonsforedrag som presidenten neppe tror på selv».

Det er skuffende at Barack Obama velger å spe på inntektene med en forfengelighetsturné i stedet for å stå tydelig opp mot utviklingen i USA under Donald Trump. Det er samtidig et symptom på et problem som stikker dypere enn Obama: Altfor mange tar tilsynelatende lett på at det amerikanske demokratiet settes på store prøver i disse dager.

Obama blir gjerne forsvart med at det ikke er vanlig at tidligere presidenter kritiserer den sittende. Men dette er ikke normale tider. Donald Trump bryter med all sedvane og statsskikk på veien mot å svekke det amerikanske demokratiet. I en slik situasjon burde vi kunne forvente at Obama – og andre gode krefter – vil kjempe imot med alle midler, mens det enda er mulig.

