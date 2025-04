Ingenting å skamme seg over

«Skam dere, Norge», skrev redaktør Peter Wolodarski i svenske Dagens Nyheter etter at Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg besøkte Donald Trump i Det hvite hus i forrige uke. Wolodarski mener at Støre logret for Trump, men også at vår statsminister gikk enda lenger:

«Da Putins angrepskrig kom på tale, kom han også farlig nær å trekke et moralsk likhetstegn mellom angriper og offer», skriver den svenske redaktøren. Det er Støres uttalelse om at «begge parter må vite at de skal levere – og de må kjenne presset for å gjøre det» han griper tak i. Wolodarski hevder dessuten at Norge har vært altfor svake i støtten til Ukraina – spesielt med tanke på at vi har tjent mye på de økte gassprisene etter krigsutbruddet.

Det er ingen grunn til å trekke Norges støtte til Ukraina i tvil.

Det er ikke første gang vi har fått kjeft fra skandinaviske naboland. I januar stilte den danske avisa Politiken spørsmålet «Norge, hvordan kan dere se dere selv i øynene?». Også da var det støtten til Ukraina og at vi har tjent penger på krigen som var tema.

Det er vanskelige tider. Vi får tilskrive de store ordene fra våre skandinaviske venner at mange er i høyspenning i en verden der Donald Trump er den mektigste mannen, ytre høyre fosser fram og Vladimir Putins krig mot Ukraina er inne i sitt fjerde år.

Vi skal selvsagt lytte til kritikk utenfra. Det sier noe om hvordan omverden ser på oss at anerkjente medier i våre naboland velger å ty til så sterke ord. Det er likevel noe overspent over kritikken.

Norge bidrar i år med 85 milliarder kroner til Ukraina. Det er mye penger. Regjeringens holdning er at vi skal bidra med det som kreves – men uten at den har vært med på overbudspolitikken som tidvis har preget debatten om støtte til Ukraina, både ute i verden og her hjemme. Vi støtter den linja: Det er lite vits å gi pengestøtte om det ikke finnes et apparat på plass i mottakerlandet som kan håndtere den.

Kritikken av besøket i Det hvite hus treffer heller ikke. Støre og Stoltenberg var i en vanskelig situasjon. De skulle stå opp for Norges interesser, uten å fornærme den høyst ustabile amerikanske presidenten. Det lyktes de tilsynelatende godt med.

Statssekretær Kristoffer Thoner på Statsministerens kontor tilbakeviser påstandene den svenske avisen. Han forteller at Støre var klar overfor Trump om at presset mot Russland må økes, og at USA må bidra til det. Støre tok også opp andre følsomme temaer, som USAs press mot Grønland, forteller Thoner.

Det er betryggende, og burde roe gemyttene i våre naboland. Det er ingen grunn til å trekke regjeringens, eller Norges, støtte til Ukraina i tvil. Vi har ingenting å skamme oss over.

