Hurra for skoler som tenker selv

I 2023 hadde 95 prosent av Oslo-skolene iPader til de yngste. Tre skoler sto imot – Nordstrand, Marienlyst og Vinderen. Nå får de følge av ytterligere 15 skoler, som har sagt nei til at alle elever skal få hver sin Ipad, skriver Aftenposten. Årsaken til at nettbrettene må skiftes ut, er at de ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra Apple, ifølge divisjonsdirektør Trond Harald Helle Ingebretsen i Utdanningsetaten. Skolene kan veksle inn iPadene og få nye for 3400 kroner per stykk, opplyser han.

Noen av nei-skolene skal ha sagt de har dårlig økonomi, andre at det er et pedagogisk valg. Uansett er dette et framskritt. Det er nesten så man kan si at det kommer det noe godt ut av pressede skolebudsjetter. Men bare nesten.

Det er en grunn til at man lærer å regne før man får kalkulator.

Skolene som sier nei vil fortsatt ha noen iPader elevene kan bruke på deling, ved behov. Det viktigste er det rektor på Vinderen skole Tore Haugen sa i 2023: Det er ikke nødvendigvis verktøyene som er problemet. Det er hvordan iPadene blir brukt. Skolen må ha en klar pedagogisk tanke bak.

Lærerne bør selv få styre hvilke verktøy de mener er best i undervisningen, selvsagt i dialog med rektor og innenfor læreplanen og skolens økonomiske rammer. Men toppstyring av hvilke verktøy man bruker, er sjelden en god idé. At lærer Pål Finstad ved Trosterud skole fikk skriftlig advarsel og ble flyttet fordi han ikke ville bruke det i undervisningen, viser hvor feil det kan gå. Hvis vi vil ha flinke folk i de viktige lærerjobbene, må de kunne ta selvstendige, faglige valg. Om lærere ønsker Ipad til undervisningen, kan de selvsagt be om det, og i så fall bør de lyttes til. Men seksåringene kan fint klare seg uten Ipad. Det er en grunn til at man lærer å regne før man får kalkulator.

Den brede innføringen av Ipad i skolen skjedde etter en anbefaling fra Utdanningsetatens daværende direktør. Det oppfattes som en hype-basert investering, og virket aldri særlig gjennomtenkt. Det var dessuten forutsigbart at kostnadene ville bli store over tid. De gamle er foreldet, og 3400 kroner per elev kan antakelig brukes på bedre måter. I dag skurrer det ekstra at norsk skole skal kjøpe inn store mengder amerikansk teknologi, om det ikke er strengt nødvendig. Investeringer som allerede er gjort, kan man beholde. Men det er verdt å tenke seg godt om før man investerer mer.

