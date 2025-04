Dramatiske dager

Mandag falt børsene for tredje dag på rad. Det er røde tall og tiltakende panikk over hele fjøla. Også Norge rammes av konsekvensene av Donald Trumps innføring av toll på varer fra andre land: Oljeprisene faller og Oslo Børs sliter. Nå er det alvor.

Norge er heldigere stilt enn de fleste. Vi er et rikt land, med enorme verdier i vårt felles eide oljefond. Men heller ikke vi er forskånet for tsunamien som nå skyller over verdensøkonomien. Mye av Norges formue er investert i aksjer. Når aksjeverdien faller, synker også verdien av oljefondet. Det vil i sin tur påvirke hvor mye oljepenger vi kan bruke her hjemme. Slik kan børsfallet ute i verden påvirke nivået på velferden i Norge.

Norge trenger venner i tiden vi går inn i – og må være en god venn selv.

Samtidig har Norge åpen økonomi. Vi tjener godt på handel. Dermed er vi også svært sårbare nå. Børsfallet, både her hjemme og ute i verden, kan ramme norske bedrifter, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Også fallende oljepriser vil påvirke hverdagen til oss nordmenn.

«Det vi ser nå er svært dramatisk», oppsummerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) situasjonen. Det er dessverre en presis beskrivelse.

Støre reiste mandag morgen til Brussel sammen med LO, NHO og ledere i flere av Norges største bedrifter. Målet med reisen er å sørge for at Norge ikke blir rammet av en dobbel tollbarriere dersom EU kommer med et motsvar til USAs tollmur. Å bli stående utenfor EUs tollmur vil innebære at det blir vanskeligere å selge norske varer til det europeiske markedet, som utgjør rundt 70 prosent av norsk eksport.

Rundt 600.000 norske arbeidsplasser i eksportnæringene vil rammes hardt om Norge skulle havne utenfor EUs tollmur. Samtidig vil varer bli dyrere her hjemme. På toppen av oljeprisfall og børsfall vil det kunne bli en økonomisk krise det er vanskelig å forestille seg.

Situasjonen er dramatisk. Det er likevel viktig å unngå panikk. «Det viktige nå er å beholde roen og orden i norsk økonomi», sa finansminister Jens Stoltenberg (Ap) på en pressekonferanse om situasjonen mandag. Han understreket også behovet for å slå ring om EØS-avtalen. Støre og Stoltenberg har helt rett i sin tilnærming: Norge trenger venner i tiden vi går inn i – og må være en god venn selv.

Stoltenberg sammenlignet det som nå skjer med finanskrisen i 2008. Det sier noe om tyngden i situasjonen. Det er viktig å puste med magen, men erkjennelsen bør synke inn: Vi kan ha vanskelige tider i vente.

