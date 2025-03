Seiglivet inflasjon

Norges Bank holder styringsrenta uendret. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache gikk ved forrige korsvei langt i å love oss rentekutt nå i mars. Men den gang ei. I mellomtiden skvatt nemlig prisstigningen opp, og dermed må vi vente en stund til.

«Prisstigningen har tiltatt og vært klart høyere enn ventet», er den nye beskjeden fra sentralbanksjefen. Styringsrenta har ligget stabilt på 4,5 prosent siden 14. desember 2023.

«Vi har en plan om å få prisstigningen ned, slik at Norges Bank igjen kan sette ned renta», sa statsminister Jonas Gahr Støre optimistisk da han noen få dager senere møtte pressen.

«Vi er tett på et punkt hvor dette kan snu, men det er på dette punktet det er mest vondt, mest vanskelig og mest krevende», la statsministeren til.

Men så viser det seg altså at vi, 16 måneder senere, ennå ikke har nådd dette vendepunktet. Den signaliserte rentenedgangen har latt vente på seg. Støre har riktignok ikke lovet noe, bare brukt prognosene fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå som en samlet rettesnor. Problemet er det etterlatte inntrykket. I etterpåklokskapens lys burde Støre ha vært mer forsiktig i sitt ordvalg.

Norges Bank skal opptre uavhengig av regjeringen og øvrige politiske signaler. Sentralbankens hovedoppgave er å styre mot en prisstigning på rundt to prosent. Styringsrenta er virkemiddelet. Men Norges Bank skal også ta hensyn til sysselsettingen, altså unngå at arbeidsledigheten skyter i været.

Norges Banks pengepolitikk har bidratt til å kjøle ned norsk økonomi og dempe prisveksten. Men inflasjonen er fortsatt for høy. Derfor holdes styringsrenta uendret. Dersom renta settes for tidlig ned, er det fare for at prisene kan fortsette å øke for mye.

Norges Banks nye prognose peker i retning av at styringsrenta settes ned til 4 prosent innen utgangen av året. Det er imidlertid større økonomisk usikkerhet enn normalt. Donald Trump har innledet en handelskrig som fort kan føre til et økonomisk tilbakeslag internasjonalt. Og lille Norge, med vår åpne økonomi, vil ikke bli uberørt.

Det første rentekuttet kan i beste fall komme i juni. Men klok av skade, skal vi være forsiktige med å spå. Dette bør også gjelde politikerne. Regjeringen, og i neste omgang Stortinget, må holde igjen på innenlands pengebruk når statsbudsjettet skal justeres før sommeren. En slik politikk vil være et godt bidrag til lavere rente.

