Grådige toppsjefer

Toppsjefene i landets bedrifter har forsynt seg altfor grådig det siste året. Det gjelder spesielt i selskapene hvor staten er eier, helt eller delvis.

«Disse tallene er jo helt spinnville. Det går rett og slett ikke an», sier nestleder Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet til Dagsavisen. Equinor-sjef Anders Opedal topper lista med en samlet godtgjørelse på 22 millioner kroner, opp fra 20,7 millioner året før.

I de aktuelle selskapene er det ulike forhold som spiller inn. Statistikken for fjorårets lønnsoppgjør er imidlertid et greit utgangspunkt. Arbeidstakere flest fikk i fjor i snitt 5,3 prosent mer i lønn. Administrerende direktører i private bedrifter fikk 5,9 prosent, og topplederne i industrien karet til seg 7,8 prosent.

Det bør være samsvar mellom liv og lære.

Yara-sjef Svein Tore Holsether tjente 15,9 millioner kroner i fjor. Av dette er 8,7 millioner fastlønn. Året før var fastlønna «bare» 7,4 millioner, så her er det snakk om en økning på 18 prosent. Altså over tre ganger så mye som arbeidstakere flest fikk. Og da snakker vi om prosenter. I kroner blir det himmelvid forskjell.

Holsether er for øvrig president i NHO. Han har derfor et spesielt ansvar og bør gå foran som et godt eksempel. Det bør være samsvar mellom liv og lære, men det er dessverre ikke tilfelle. Yara har laget ris til NHOs egen bak.

I forrige uke ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO. Arbeidsgiverne var ikke villige til å strekke seg langt nok. Nå må partene ha riksmeklerens hjelp for å unngå en eventuell streik. Dette blir ekstra krevende når lederne ikke har magemål.

For å gjøre bildet komplett må vi ta med at flere av de statseide selskapene har snodd seg illojalt unna regjeringens maksimale ramme for bonuser, ved i stedet å gi topplederne sine ekstra mye i lønnstillegg.

Selv om det her dreier seg om forskjellige lønnsordninger, er konklusjonen klar: Bedriftene må kjenne sin besøkelsestid. Det samme gjelder staten og NHO. Relativt små lønnsforskjeller er adelsmerket i den norske samfunnsmodellen. Dette må vi slå ring om.

Samtidig er det et faktum at lønnsandelen av verdiskapingen i bedriftene har sunket de siste årene mens eierne har fått en større andel. Derfor krever LO at arbeidstakerne nå får en større del av kaka. Dette er et høyst rettmessig krav fra fagbevegelsens side.

Men det blir det veldig ødeleggende for den norske modellen når topplederne allerede har forsynt seg for mye. Det er på høy tid at bedriftseierne tar til fornuft.

