Sats på yrkesfag – så kommer ungdommen

Kurvene pekte lenge feil vei. Færre og færre søkte seg til praktiske utdanninger på videregående skole. I 2018 og 2019 begynte det å snu. Da valgte halvparten yrkesfag, og fra pandemiåret begynte andelen å krype sakte oppover igjen.

Søkertallene for 2025 viser at nesten 54 prosent har valgt å søke på yrkesfag til høsten. Det er mer enn det har vært på 10-15 år. Det bør alle glede seg over.

Økningen skjer blant 16-åringene. Det betyr at de unge har fått større tro på at det vil være jobb å få i disse yrkene. Det skyldes politisk vilje.

Tallene viser en tydelig trend: Ap-styre øker yrkesfagandelen.

Den største økningen kommer, som i fjor, innen teknologi- og industrifag og helse- og oppvekstfag, som det er opplagt at vil trenge mer arbeidskraft framover. Eldrebølgen vil gi mangel på helsearbeidere. Behovet for folk som kan bygge og håndtere hjemlig teknologi øker på grunn av klimautfordringer, effektivisering av velferdstjenester og den skremmende utviklingen i USA.

Det er store geografiske forskjeller i søkertallene. I de fleste fylker velger mellom 50 og 60 prosent velger yrkesfag. Finnmark ligger på topp med 71 prosent, og Møre og Romsdal er nummer. I den andre enden av skalaen er det bare 41 prosent av de unge som velger yrkesveien i Akershus. Aller lavest andel er det i Oslo.

Hovedstaden fulgte lenge landssnittet. Fra 2007 til 2017 sank andelen fra over 30 prosent til rett over 20 prosent. Men i 2015 vant Ap-valget i Oslo etter mange år med Høyre-styre. Året etter presenterte Byrådet en yrkesfagsatsning med 30 tiltak for å øke statusen og kjennskapen.

De neste årene økte faktisk andelen, til 26,4 prosent i fjor. I år har 25 prosent av de unge valgt yrkesfag. Det er kanskje ikke helt tilfeldig at tallene synker igjen etter Oslo fikk Høyre-byråd i 2023.

Tallene i Oslo skjuler en enorm forskjell mellom øst og vest. De nyeste kjente tallene er fra 2020. Da kom bare fire prosent av elevene på yrkesfag fra skoler på vestkanten. 31 prosent kom fra sentrum, mens de aller fleste – 65 prosent av yrkesfagelevene – hadde gått på ungdomsskole øst i byen. En studie av sosiolog Aurora Berg viste at rådgivere oftere rådet østkantungdom til å ta yrkesfag enn vestkantungdom. Foreldrenes bakgrunn påvirket hvilket råd ungene fikk.

