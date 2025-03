Bombene faller igjen over Gaza

Våpenhvilen varte i nesten to måneder. Nå regner bombene igjen over Gaza. Over 400 palestinere ble drept i 35 israelske luftangrep natt til tirsdag. Bombingen fortsatte også natt til onsdag. Hele familier ble utslettet. På TV kunne den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu love at «dette er bare begynnelsen».

Altså skal flere familier utslettes av israelske bomber. Flere barn bli drept, og atter flere mennesker tvinges på flukt. Det skjer i et allerede sønderbombet Gaza etter at Israel svarte på terrorangrepet mot landet 7. oktober 2023.

Ordbruken trappes opp, og flere og flere aktører dras lenger og lenger inn i konflikten.

Det er ikke så mange ord igjen som kan beskrive tragedien og lidelsene. Skamløst er kanskje ett av dem.

Offisielt ble denne nye runden med angrep utløst av uenighet om den videre våpenhvileprosessen. Fase én av våpenhvilen mellom Israel og Hamas trådte i kraft 19. januar og varte i seks uker. I fase to skulle Israel trekke samtlige styrker ut av Gaza og Hamas frigi de gjenværende israelske gislene. Israel har, med støtte fra USA, krevd utvidelse av fase én og videre forhandlinger om utlevering av gisler mot fanger. Hamas insisterer på å holde seg til planen: å forhandle om fase to.

Skamløsheten i statsminister Netanyahus avgjørelse om å angripe igjen blir bare tydeligere av at mange eksperter mener den nye offensiven skyldes at Netanyahu er under ekstra hardt press på hjemmebane. Statsministeren nekter å akseptere at en uavhengig undersøkelseskommisjon skal granske hva som gikk galt før og under 7.-oktober-terroren i 2023. Nå stormer det også rundt Netanyahu fordi han vil sparke sjefen for sikkerhetstjenesten Shin Bet, som er kritisk til Netanyahu. Slik operer de såkalte sterke menn i våre dager: Kritikere skal stilnes, koste hva det koste vil.

Faren er stor for at krigshandlingene kan spre seg videre i regionen. Som et svar på at Israel strupte nødhjelp til Gaza tidligere i mars, angrep de Iran-støttede houthiene i Jemen israelsk skip i solidaritet med palestinerne. Svaret fra den amerikanske presidenten Donald Trump kom i form av et angrep på houthiene, og et knallhardt utsagn om at alle angrep fra houthiene framover vil anses som et angrep fra Iran.

