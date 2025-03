Den moderne fastlegen

Det står en viktig kamp i landet vårt om helsevesenets framtid. Over 800.000 nordmenn har privat helseforsikring. Det private helsetilbudet blir bedre og mer omfattende, og det offentlige helsevesenet er under press. I en slik situasjon gjelder det å hegne om vår felles helsetjeneste, slik at alle nordmenn er garantert et like godt tilbud framover.

Det er nettopp det helseminister Jan Christian Vestre (Ap) forsøker å gjøre når han nå vil at landets fastleger skal ta opp kampen mot private tjenestetilbydere som Dr. Dropin og Volvat.

Daværende helseminister Ingvild Kjerkol gjorde store forbedringer av fastlegeordningen.

Vestres forslag er tredelt: Alle fastleger pålegges å tilby timebestilling på nett, og alle fastleger skal tilby videokonsultasjon som et alternativ til personlig oppmøte der dette er egnet. Videre vil Vestre ha en prøveordning med digitale allmennleger i et titall kommuner, sier han til TV2. Det betyr i praksis at pasienten skal få tilbud om en videokonsultasjon med en annen kommunal allmennlege dersom fastlegen ikke har kapasitet til å ta imot. Denne tjenesten skal være tilgjengelig helt til klokka ti på kvelden.

Vestre begrunner behovet for en slik modernisering av allmennlegetjenesten med at private aktører allerede tilbyr lignende løsninger, noe som gjør private tilbud mer attraktive for mange. Da må også det offentlige tilby mer fleksible tjenester. «Vi ønsker at det offentlige allmennlegetjenesten skal være så god at den er innbyggernes førstevalg», sier Vestre.

Han får støtte fra flere hold, blant annet fra legeforeningen og KS, kommunenes organisasjon. Med god grunn: Denne ordningen koster ikke enorme summer, og den vil kunne løse deler av kapasitetsutfordringene i helsevesenet – samtidig som den kan bidra til at våre felles helsetjenester fortsatt oppleves som gode og relevante.

Daværende helseminister Ingvild Kjerkol gjorde store forbedringer av fastlegeordningen under sin tid som statsråd, og berget ordningen fra en krise som Høyres Bent Høie ikke klarte å løse under sine åtte år på posten. Vestre følger nå opp. Det er grunn til å rose både den forrige og den sittende statsråden på helsefeltet for vilje til å tenke nytt. Nå legges grunnlaget for en mer moderne fastlegetjeneste, som vil være bedre rustet til å håndtere konkurransen fra private aktører.

