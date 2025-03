Rentekutt i det blå?

Regjeringen til Jonas Gahr Støre har gjennom hele dyrtiden bedt om tålmodighet, for renta kommer til å settes ned og bedre tider venter. Rentemøtet til Norges Bank 17. mars skulle bli dagen da alt snudde og folk og regjering fikk uttelling for tålmodigheten. Dette har også Norges Bank selv varslet.

Nå er det forventede rentekuttet plutselig i spill. Prisveksten er overraskende høy i det norske samfunnet. Prisene steg med 3,6 prosent de siste tolv månedene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det har fått flere økonomer til å tro at rentekuttet lar vente på seg. Rentekuttet i mars er «definitivt avlyst», skriver for eksempel sjeføkonom Kjetil Olsen og makro- og valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Dette er utvilsomt et skudd for baugen til regjeringen.

I tillegg til at prisveksten ble uventet høy, gjorde også den underliggende inflasjonen et byks til 3,4 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). «Et aldri så lite inflasjonssjokk», kaller sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge tallene som traff oss mandag morgen. Det er en presis beskrivelse. Pilene har lenge pekt i riktig retning i Norge, og senest for to uker sider viste Forventningsbarometeret til Finans Norge og Verian Group at pessimisme er snudd til optimisme i norske hjem.

Samtidig har alle prognoser vært usikre. Verden er ustabil i begynnelsen av 2025, og spesielt frykten for konsekvensene av Donald Trumps handelskrig har fått mange, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, til å se mørkere på utviklingen.

Det er først og fremst matvareprisene som nå bidrar til prisveksten. På ett år har matvareprisene steget med 7,6 prosent. Til sammenligning var tilsvarende tolvmånedersvekst i januar på 4,7 prosent, viser SSB-tallene.

Rentekuttet er ennå ikke avlyst, men prisveksten setter det i fare. Det går trolig kaldt nedover ryggen på strategene i Arbeiderpartiet når de leser sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets vurdering av situasjonen. DNB Markets anslår nå rentekutt først i september og desember. Altså etter valget.

