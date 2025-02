Det lysner nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jonas Gahr Støre fikk en stri tørn som statsminister og regjeringsleder. Pandemiens siste åndedrett ble avløst av krig i Ukraina, energikrise og dyrtid, og regjeringens oppslutning sank som en stein. Regjeringens prioriteringer måtte endres over natta, men en ting har ligget fast: Støres utrettelige tro på at de økonomiske pilene ville snu som følge av regjeringens politikk – og at velgerne ville komme tilbake.

Mange har ristet på hodet av denne kullsviertroen. Nå kan det se ut som om det er Støre som kan le sist.

Statsministeren kan tillate seg å smile til sola som kikker fram mellom de mørke skyene

I Forventningsbarometeret til Finans Norge og Verian Group kommer det klart fram at norske husholdninger, altså du og jeg, tror på en lysere framtid. Nordmenns tro på egen økonomi neste år er nå tilbake på normalnivået, etter å ha ligget langt nede gjennom pris- og rentesjokket vi har vært gjennom de siste årene.

Dessuten viser såkalte typiske bransjeindikatorer, det vil si hva vi sier vi vil bruke penger på fremover dersom vi får mer penger mellom hendene, økt interesse for kjøp av bil, oppussing, inventar og reiser. Vi er heller ikke like ivrige som før på å nedbetale gjeld.

Dette henger naturlig sammen med at inflasjonen er lavere, renta ventes å gå ned og at vi fikk et godt lønnsoppgjør i fjor – og har forventninger om det samme i år. Omtrent akkurat det statsminister Støre og resten av regjeringen har lovet oss: Det fantes lys i den enden av tunnelen.

Les også: Peggy har vært brubyggeren i LO-familien, skriver Kjell Werner

Det er bemerkelsesverdig hvor fort det har snudd for Arbeiderpartiet på nyåret. Etter å ha vært nede på historisk bunnivå på målingene, har partiet løftet seg. Målingene viser unison framgang og partiet opplever medlemsvekst. Årsakene er trolig en kombinasjon av at Arbeiderpartiet nå regjerer alene, den såkalte norgesprisen på strøm som har tatt luven fra mye av kritikken på energiområdet, og Jens Stoltenbergs comeback i norsk politikk.

Når det norske folk nå har fått optimismen og fremtidstroen tilbake, ser det plutselig langt lysere ut for rødgrønn sides muligheter til å beholde makta etter valget i høst. Arbeiderpartiet og Støre kan få betalt for sin standhaftighet.

Men det er lenge til valget, og verden er ustabil. Plutselig kan optimisme snus til pessimisme. Verken Arbeiderpartiets framgang eller befolkningens optimisme kan tas for gitt. Statsministeren og hans mannskaper kan uansett tillate seg å smile til sola som kikker fram mellom de mørke skyene.

Les også: Nordisk samling i en urolig verden