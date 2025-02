Feil måte å tenke nytt på

I april i fjor vendte finansminister Trygve Slagsvold Vedum tommelen ned for et forslag om å åpne for at Oljefondet kunne investere i unoterte aksjer – i såkalte private equity-fond. I helga skrev DN at Oljefond-sjef Nicolai Tangen, på et allmøte i november, uttalte at han likevel håpet å få med politikerne på dette.

Bakgrunnen er at fondet har 70 prosent av investeringene i børsmarkedet, som domineres av noen få amerikanske tek-selskaper. Verdien av de ti største selskapene på børsen utgjorde rundt 13 prosent av totalen i 2020–2022. I dag utgjør de 20 prosent av verdien. Siden Oljefondet fungerer som et indeksfond er også 20 prosent av våre aksjer knyttet til de ti selskapenes verdi. Det er åpenbart risikabelt.

Oljefondet bør se etter andre muligheter for å spre risikoen.

Det unoterte markedet er langt større enn børsmarkedet, og å gå inn der kan tilsynelatende være en enkel måte å fordele risikoen. Man kan dessuten tenke seg at Oljefondet kunne laget regler for større åpenhet, som fond de investerte i måtte følge.

Men Vedums innvendinger handlet også om risiko, både økonomisk og etisk. Som han påpekte er honorarene til forvalterne høyere i private equity-fond. I tillegg har disse mindre åpenhet om både eierskap og transaksjoner. Man kan risikere at viktige deler av regnskap og drift holdes skjult for alle andre enn fondet som eier dem. Børsnoterte selskaper må derimot levere grundige, offentlig tilgjengelige regnskapsrapporter, som meglere rundt i verden har fri tilgang til. Sjansen er dermed større for at vurderingen av selskapets verdi er riktig, og dermed for at risikoen for investeringen er mindre.

Et annet, og enda viktigere moment, er det etiske. Et fond eid av norske skattebetalere som eier 1,5 prosent av verdens verdier, må holde en høy standard. Å sitte på aksjer i lukkede selskaper er ikke ideelt. Om det oppstår problemer med investeringene, kan det gå utover befolkningens tillit til fondet.

Det var gode grunner til at Vedum var skeptisk. De fleste ville nok bejuble om fondet solgte seg ned i de amerikanske tek-gigantene, men pengene derfra bør i så fall plasseres trygt og etisk. Oljefondet holder seg allerede unna de mest risikable og dermed potensielt mest innbringende aksjene. Det er ingen grunn til å endre på det. Med såpass mange fallgruver bør Oljefondet se etter andre muligheter for å spre risikoen. Den etiske siden bør være en sentral del av kriteriene.

Les også: Full støtte til exit-skatten.