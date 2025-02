Vi må ikke lure oss selv

Nok en gang følger det ikke nok penger med på lasset når politikerne legger langtidsplan for Forsvaret. Dette er i hvert fall en av konklusjonene i forsvarsanalysen til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

På forsommeren i fjor vedtok Stortinget enstemmig den nye langtidsplanen for Forsvaret. Den økonomiske påplussingen for de neste tolv årene var opprinnelig 600 milliarder kroner. Forliket mellom de folkevalgte innebar 11 millioner ekstra på toppen av dette. Seks nye ubåter er noe av satsingen.

Samlet skal det brukes 1.635 milliarder til militære formål i denne perioden. Men ifølge FFI er dette ikke nok til å finansiere planen. «Det økonomiske handlingsrommet er utilstrekkelig», heter det i forsvarsanalysen. FFI-forskerne mener det mangler 78 milliarder kroner på å få endene til å møtes, altså rundt seks milliarder hvert år.

Vi må lære av gamle feil.

Forskerne mener at evnen til å gjennomføre investeringer i nytt materiell er for lav. Samtidig er det utfordrende å få nok personell med lang militær kompetanse. Dessuten vil klimautslippene fra militær aktivitet øke dersom det ikke tas grep. Dette er innvendinger som norske politikere må ta på høyeste alvor.

Statsminister Jonas Gahr Støre er åpen for å se om det er nødvendig å justere langtidsplanen. «Jeg utelukker ikke noen ting», sier han til NTB. Statsministeren minner samtidig om at forsvarsbudsjettet er nær doblet på fire-fem år. Nå er det ifølge Støre viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge.

Den historiske enigheten i Stortinget om en kraftig satsing på Forsvaret er et godt utgangspunkt for å bygge et større militærvesen med balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har, dessverre, gjort det helt nødvendig med en langsiktig politisk forpliktelse. Det er nok å nevne Russlands storskala angrepskrig i Ukraina og at Kina har blitt en større utfordrer.

Men så viser det seg altså enda en gang at politikerne vedtar forsvarsplaner som ikke følges opp med nok penger. Vi må lære av gamle feil. Nå er det to veier ut av uføret: Ambisjonene må dempes, alternativt må det tilføres enda mer penger. Vi har ikke svaret her og nå. Men kursen må justeres. Jo før, jo bedre.

Vi lurer oss selv hvis vi lar det skure og gå. Da skaper vi falsk trygghet i en tid hvor det er viktigere enn på lenge å skape mer trygghet.

