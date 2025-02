Trusselen fra innsiden av Nato

Fredag holdt USAs visepresident JD Vance en oppsiktsvekkende tale på sikkerhetskonferansen i München. Vance sa at ytre trusler vanligvis var fokuset på denne typen konferanser, men han var mer opptatt av noe annet: «Trusselen jeg er mest bekymret for, når det gjelder Europa, er ikke Russland, det er ikke Kina. Det er ingen andre eksterne aktører. Det er jeg bekymret for er trusselen innenfra».

Vance påsto at Europa var i ferd med å undergrave egne verdier, og refererte til flere hendelser i Europa, som avlysningen av det rumenske valget etter det var påvist at Russland hadde drevet utstrakt kampanje. Den britiske avisa The Guardian har ettergått flere av påstandene, og konkluderer med at de enten er misvisende eller mangler sentrale fakta.

I likhet med Donald Trump og Elon Musk, er ikke Vance egentlig opptatt av ytringsfrihet.

Uten kontekst kan talen til Vance framstå fornuftig. Han argumenter jo for å ta velgerne og deres meninger seriøst. Men når Vance valgte å møte ytre høyre-partiet AfD i stedet for kansler Olaf Scholtz – en uke før tyskerne skal gå til valgurnene – er det lite som tyder på et demokratisk sinnelag, selv om Vance påstår å dele disse verdiene.

I likhet med Donald Trump og Elon Musk, er ikke Vance egentlig opptatt av ytringsfrihet. Når han sier vi må høre mer på velgerne og legger stor vekt på «massemigrasjon» i talen, er målet å styrke ytre høyre. Slik kan Trump-administrasjonen undergrave EU, den eneste organisasjonen som kan begrense makta til tek-oligarkene fra Silicon valley. Disse selskapene har i dag enorm innflytelse i Det hvite hus.

Nicholas Grossman, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Illinois, slo fast på mikrobloggtjenesten Bluesky i helga at USA med dagens ledelse ikke er Europas allierte mot invasjon og trusler utenfra. Tvert imot: Trump og Vance «tror de er allierte med fascister i landet ditt mot deg».

Det er bekmørkt. Med Trump i Det hvite hus kan vi ikke lenger gå ut fra at USA er en naturlig alliert, verken militært eller på andre felter. Det virker det som om regjeringen er i ferd med å ta innover seg. Da Jonas Gahr Støre ble utfordret på Politisk kvarter mandag morgen, ville han ikke si seg enig i at verdifellesskapet med USA er over. Men han understreket at han lot være å klappe etter Vances tale, og at der Vance vil tone ned ytre trusler, vil Norge støtte Ukraina videre.

Det er viktigere enn noen gang å hjelpe Ukraina med å bekjempe den russiske invasjonen og at Norge allierer seg sterkere med Norden og resten av Europa militært og økonomisk. Det burde vi gjort for lenge siden, men etter Vances tale er det tydelig at vi bør vi jobbe så raskt som overhodet mulig.

