Frp vil rasere fellesskolen

Fremskrittspartiet har ikke markert seg mye på skolefronten. Nå som Sylvi Listhaug flyr høyt på meningsmålingene, vil partiet tydeligvis ta tak i flere felt. Fremskrittspartiets forsøk på å peke ut en retning i skolepolitikken denne uka kan ikke karakteriseres som særlig oppløftende.

Kortversjonen er at Fremskrittspartiet vil rasere den norske fellesskolen. Partiet vil – nær sagt selvsagt, for slik er liberalismen – åpne for flere private skoler. Om Frp får viljen sin skal det bli flere private profilskoler, altså skoler som spesialiserer seg innenfor noen retninger. Samtidig skal vi få flere spesialskoler for elever som har behov for det, eller som ødelegger for de andre elevene i klassen.

Den norsk fellesskolen er et adelsmerke som vi skal være stolte av.

Om de to forslagene skulle bli gjennomført i praksis, kan vi si farvel til en inkluderende skole som lar elever fra ulike samfunnslag leve og lære sammen. Den skolen Frp tar til orde for, vil skape et tydelig A- og B-lag blant elevene. Det er det tvert motsatte av hva vi ønsker oss i skolen.

Men Listhaug har mer å by på. Hun vil ha tydeligere nivådelt undervisning, gjøre det enklere for flinke elever å forsere enkeltfag, gjøre språkfag utover engelsk til valgfag – og selvsagt: Fjerne obligatorisk sidemålsundervisning. Frp ønsker seg dessuten en skole med mer pugging og mindre «drøfting og vurdering», som Listhaug selv ordla seg på Politisk kvarter fredag morgen. Leken skal også ut av skolen, allerede fra småtrinnet.

Les også: Flytt gjerne statlige arbeidsplasser til ytre øst, mener Dagsavisen

Heller enn å bidra til å skape gagns mennesker som kan gjøre sine egne vurderinger, vil altså Listhaug skru skoleklokka flere generasjoner tilbake i tid.

Vi er ikke uenige i at elever skal lære på skolen. Ikke alt Fremskrittspartiet foreslår er like galt. Partiet vil gi læreren autoriteten tilbake. Det er vi enige i – og det samme er regjeringen. Derfor lanserte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fredag et forslag som vil gi læreren flere virkemidler til å håndtere utagerende elever.

Det er mye som kan og må forbedres i norsk skole. Det er alltid en fare for at både de flinkeste og de svakeste eleven faller utenfor når alle skal presses gjennom den samme malen. Ingen vet dette bedre enn alle ressurspersonene som er involvert i den norske skolen.

Det siste norsk skole trenger, er løsninger som dem Fremskrittspartiet foreslår. Den norsk fellesskolen er et adelsmerke som vi skal være stolte av. Det skal ikke Fremskrittspartiet få lov til å rasere.

Les også: Norge er et lite land i en urolig verden, skriver Kjell Werner