Flytt gjerne statlige arbeidsplasser til ytre øst

Arbeiderpartiet vil flytte statlige direktorater fra Oslo sentrum til Oslo øst. Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte forslaget på Stortinget forrige uke, som en del av regjeringens prioriteringer framover.

Usman Mushtaq i Aps programkomité sier til Aftenposten at alle statlige virksomheter i Oslo som ligger innenfor Ring 1, er aktuelle for slik flytting. I første omgang er det mest aktuelt med direktorater som har en leiekontrakt som snart går ut, som for eksempel Finanstilsynet, Jernbanedirektoratet, Statens helsetilsyn og Utlendingsnemnda.

Det er ingen grunn til at alle statlige institusjoner skal ligge midt i hovedstaden.

Ap går nå til valg på å flytte flere av disse til Groruddalen, Søndre Nordstrand og andre deler av ytre by. Målet er å bekjempe segregeringen i byen.

Forslaget er fornuftig. I fravær av en reell sosialdemokratisk boligpolitikk, er det markedet som i dag bestemmer hvor folk har mulighet til å bo. Det kan være vanskelig å snu utviklingen i levekårsutsatte områder. Om målet er at folk med ulike bakgrunner kan vokse opp side om side, har man få virkemidler. Å flytte statlige virksomheter er en av få løsninger som både er realistisk og mulig. Dessuten vil leiekostnadene for staten være lavere i mer perifere bydeler, som Mushtaq påpeker.

Det er sjelden populært blant dem som jobber i en virksomhet når arbeidsplassen foreslås flyttet. For mange er det et pluss med en sentral arbeidsplass, og for noen vil det reelt sett bli såpass kronglete å komme seg på jobb at de vil bytte jobb. Det er likevel flere fordeler enn ulemper med Aps forslag. Dessuten vil ansatte som bor på den siden av byen virksomheten flyttes til, få kortere reisevei.

Langt viktigere er likevel signaleffekten i forslaget. Det er ingen grunn til at alle statlige institusjoner skal ligge midt i hovedstaden. Flere slike virksomheter kan med fordel flyttes – enten til helt andre kanter av landet, eller til andre deler av byen.

Den mentale avstanden til maktens sentrum på Stortinget er ofte minst like lang fra Groruddalen som fra Gudbrandsdalen. Trolig vil det gi nytt liv til gatebildet og bidra til positiv stedsutvikling i levekårsutsatte områder i ytre bydeler om statlige virksomheter flytter inn. Kongstanken er flere statlige ansatte vil fungere som rollemodeller for unge i de utsatte bydelene. Som Usman Mushtaq sier til Aftenposten: «Du kan bare drømme om det du faktisk vet om».

