Det vanskelige boligmarkedet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet denne uka at regjeringen senker kravet til egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent. Endringen kan bidra til at flere kommer seg inn på boligmarkedet, argumenterer Vedum. Det har han trolig rett i – på kort sikt.

Den langsiktige effekten er langt mer usikker. Lavere krav til egenkapital, og dermed flere om beinet i budrunden, vil ifølge flere eksperter øke etterspørselen, og dermed boligprisene. Og da er vi like langt.

Boligmarkedet er en ulikhetsmaskin.

Vi støtter Vedums grep. Samtidig synliggjør denne typen inngripen hvor maktesløse våre folkevalgte er i forsøket på å styre et boligmarked preget av frislipp.

Kravet til 15 prosent egenandel har gjort terskelen til boligmarkedet høy for mange. På den andre siden er det liten tvil om at et krav til egenkapital må videreføres i en eller annen form, da det bidrar til å hindre ukontrollert låneopptak. Regjeringen har funnet en god balanse. Finansdepartementet foreslår samtidig grep som vil gjøre det mer attraktivt og enklere å tegne fastrenteavtaler. Også det er fornuftige tanker.

Vi savner likevel langt tøffere grep fra en rødgrønn regjering. Boligmarkedet er en ulikhetsmaskin, og for hvert år øker forskjellen på dem som står innenfor og eier bolig, og dem som befinner seg på leiemarkedet.

Et sted å begynne er å sørge for at det bygges flere boliger i pressområdene, altså de største byene, med Oslo på topp. Dette er en viktig prioritering i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram, der ambisjonen er å få bygd 130.000 boliger de neste fire årene. Husbankens startlån skal dessuten åpnes for unge uten oppspart egenkapital, foreslår Ap.

Et mindretall vil også bygge opp en sosial boligsektor som bidrar til flere – og dermed rimeligere – leieboliger. Dette er i tråd med LOs ferske boligpolitiske plattform. En slik mer inngripende politikk vil kunne ha positiv effekt på prisene, og bidra til et mer sosialt boligmarked.

Et så uregulert boligmarked som det vi har i Norge, undergraver de fleste forsøk på å drive sosial utjevning som virkelig monner. Senket krav til egenkapital er et av flere virkemidler som kan bøte litt på situasjonen. Vi forventer likevel at flere konkrete tiltak for bedre styring av boligmarkedet blir en del av regjeringspartienes valgkamp.

