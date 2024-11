Så var de i gang igjen

Fylkeskommunen henger i en tynn tråd dersom Høyre og Fremskrittspartiet får flertall ved valget neste høst, slik målingene i dag tyder på. Høyre vedtok på sitt landsmøte i 2023 at fylkesnivået må bort. Nå lover Fremskrittspartiets Terje Søviknes at avvikling av fylkeskommunen blir en viktig sak om de to blåblå partiene får flertall.

Da får vi i det minste håpe at de har lært av forrige gang landet ble ledet av høyresiden. Regionreformen under Erna Solbergs ledelse var historisk svakt gjennomført. Flere fylker og kommuner ble slått sammen, noen frivillig, mange med tvang. I dag er Troms og Finnmark igjen blitt to fylker, og gigantkonstruksjonen Viken er delt opp i Akershus, Buskerud og Østfold.

Etter å ha kastet om på strukturen i flere år nå, trenger vi ro rundt den regionale forvaltningen av Norge.

Sammenslåingen av fylkene var upopulær og dårlig forberedt. Det har kostet mye unødvendig tid, penger og politiske krefter å først slå fylker og kommuner sammen, og siden oppløse dem. De borgerlige mener dagens regjering driver med reverseringspolitikk når den har fulgt opp valgløfter og oppløst flere enheter, men burde heller peke på seg selv og den dårlige gjennomføring av regionreformen.

Det kan være gode grunner til å se på forvaltningsnivåene i landet vårt. Etter at fylkene mistet styringen med sykehusene for 20 år siden, er det lite politisk ansvar igjen på det regionale nivået. Det er også sant som høyresiden gjerne påpeker, at få har et nært forhold til politikere på fylkesnivået. Vi kan stille oss bak en reform av de tre forvaltningsnivåene, valgkretser, politidistrikt og domstolsstruktur med mer – forutsatt at den er bygd på grundig forarbeid og vedtatt som et bredt politisk forlik. Og at man finner løsninger på det demokratiske underskuddet som oppstår når avstanden til beslutningstakerne blir større.

Dessverre er det lite som tyder på at Høyre og Fremskrittspartiet vil velge en slik metode. Det er langt mer sannsynlig at de vil gå løs på fylkesnivået med samme mangel på fingerspissfølelse som forrige gang de satt med makta, og slik skape kaos og motstand, og kaste bort store verdier.

Etter å ha kastet om på strukturen i flere år nå, trenger vi ro rundt den regionale forvaltningen av Norge. Det er mulig fylkene er i ferd med å bli et overflødig forvaltningsnivå. Men én ting er helt sikkert: Det blir ikke bedre styring av å endre rammevilkårene for fylkene fra regjering til regjering. Den neste store regionreformen bør være godt fundert, og ikke bare et resultat av at en ideologisk drevet høyreside mener store enheter er svaret på alle utfordringer.

