Laksehysteri

«Dette er å slukke lysene langs kysten. Det vil være en håndbrekk på investeringene rundt kystdistriktene».

Dette sa administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge for to år siden da det ble klart at regjeringen ville innføre en grunnrenteskatt for laksenæringa i 2023. Det var ikke måte på hvilken katastrofe det ville være for næring og for livet langs kysten at landets aller mest superprofitterende næring skulle dele mer med fellesskapet.

Kontrasten mellom hysterisk retorikk og finansiell virkelighet bør offentligheten notere seg

Nå har det gått litt tid, laksedritten har fått lagt seg på bunnen, og vi sitter med en slags fasit på hvilke konsekvenser skatten fikk. Det vi vet er at det settes stadig nye eksportrekorder, og 2024 vil bli et nytt toppår. Vi vet også at formuene til eierne har fortsatt å øke. Det var altså stort rom for å bidra mer for en næring som har fellesskapets vannressurser som sin viktigste innsatsfaktor. Lysene ble ikke slukket. Snarere tvert om.

Norges rikeste mann økte sin formue med åtte milliarder kroner. Lakseoppdrettersønnen Gustav Magnar Witzøe har nå 30 milliarder i formue. Hans far, gründer og konsernsjef i Salmar, Gustav Witzøe, var blant dem som brukte størst ord og tegnet de verste skrekkscenarioene. Han truet med exit og kunne bare love å bite seg fast til det ble ny regjering. I debatt på NRK sa han at det handlet om barnas framtid. At skatten var trist og et svik. «En uggen følelse av maktesløshet i møte med maktens utøvere», skrev han i en kronikk. Milliardæren var et offer.

Åtte milliarder rikere har altså familien blitt på ett år. Etter å ha motsatt seg skatten med advokater og trusler om søksmål mot staten. Witzøe har også vært en skarp kritiker av formuesskatten, selv da Erna Solberg var statsminister.

Dagens Næringsliv skrev torsdag om hvordan laksebaronene kunne øke sine formuer betraktelig i 2023. I snitt økte de 22 oppdretterne i DNs oversikt sine formuer med nesten 25 prosent. Tross dette har Høyre allerede i nytt partiprogram lovet å kutte den omstridte lakseskatten «betydelig».

Denne kontrasten mellom hysterisk retorikk – håndbrekk, svik og maktesløshet − og finansiell virkelighet bør offentligheten notere seg når det nå brukes samme ord og drama om formuesskatten.

