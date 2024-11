Rikmannsgettoen ved Oslofjorden

Det er mye positivt å si om de nybygde områdene langs fjorden i Oslo. Den såkalte Fjordbyen har åpnet nye, flotte byområder – torg, badeplasser, restauranter, kultur og lekeområder – for hele byen. De enorme byutviklingsprosjektene har gjort Oslo til en rikere by.

Det er samtidig ingen tvil om at Fjordbyen har blitt et eksklusivt område, der bare de aller mest velbeslåtte har råd til å kjøpe seg bopel. Området henger dårlig sammen med resten av bydel Gamle Oslo, som sliter med levekårsutfordringer. En gyllen getto, har Ap-politiker i bydelen Mats Kvaløy-Bjørbekk kalt Fjordbyen. Det er dessverre en presis beskrivelse.

Nå skal de siste delene av Fjordbyen bygges ut, på Filipstad og Grønlikaia. SV foreslo i Dagsavisen denne uka at minst 25 prosent av boligene i de gjenværende utviklingsområdene bør være ikke-kommersielle, for å skape et mer mangfoldig bomiljø. Alle forslag som gjør det mulig også for folk uten de mest velfylte bankkontoene å bo i disse nye bydelene, bør tas imot med åpne armer. Men det borgerlige byrådet er av en annen oppfatning.

«Jeg kjøper ikke SVs premiss i denne saken; at områdene langs sjøen er ensartet og ekskluderende», sier byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H) til Dagsavisen. Det er en absurd uttalelse. All statistikk viser at SVs premiss er korrekt: Befolkningen i Fjordbyen er velstående og godt voksen, det bor færre barn der enn snittet for byen, og det er lite mangfold.

Stove Lorentzens utsagn er et godt eksempel på sosial blindhet i det høyrestyrte byrådet. På østkanten, som sliter med en rekke sosiale utfordringer, skal det bygges høyt og tett og mye, mens beboere på vestkanten blir lyttet til når de ikke vil ha høyhus i sitt område. Eksemplene er flere.

Det er kanskje ikke så merkelig, tatt i betraktning at så godt som hele byrådet er bosatt på vestkanten. Det gjør trolig noe med perspektivene. Oslo er en delt by, på mange vis. Og det er mentalt langt fra Oslo vest til bydelsproblematikken i indre by på østkanten.

Det er ikke sikkert at SVs forslag er løsningen for å gjøre Fjordbyen mer mangfoldig. Men det er fortærende at vi har en byråd for byutvikling som ikke engang anerkjenner problemet med at bydelene langs fjorden er i ferd med å bli en rikmannsgetto.

Oslo har mange utfordringer, flest i øst, og trenger en helhetlig politikk for å bekjempe problemene. I stedet styres byen av mennesker som tilsynelatende ikke tar innover seg hvordan livet er for mange i byen, og er mer opptatt av å kutte eiendomsskatten for de rikeste enn å bygge en by for alle.

