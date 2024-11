En mer aktiv boligpolitikk

Boligpolitikk kommer til å stå sentralt i neste års valgkamp. Temaet blir løftet på Arbeiderpartiets landsmøte til våren, og LO presser på for å få en mer offensiv boligpolitikk. Utkastet til nytt Ap-program er oppløftende lesning. Her uttrykkes det behov for «å gjenreise en tydelig og ambisiøs» boligpolitikk.

Ap lover å gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet. Det skal ikke overlates til markedet alene å styre. Ap setter som mål å få bygd 130.000 boliger de neste fire årene. Det loves aktive grep for å bygge mer, raskere og få flere unge inn i arbeidsmarkedet. Husbankens startlån skal også åpnes for unge uten oppspart egenkapital, forutsatt at de har høy nok inntekt til å bære et boliglån.

Nåløyet til Husbanken er for trangt.

Det er verdt å merke seg at et mindretall i Arbeiderpartiets programkomité vil gå enda mer radikalt til verks enn det Ap-ledelsen legger opp til. Mindretallet vil bygge opp en sosial leieboligsektor som bidrar til flere og rimeligere leieboliger. Nylig avgått AUF-leder Astrid Hoem, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og LO-sekretær Are Tomasgard er blant dem som stiller seg bak denne dissensen.

Denne dissensen sammenfaller godt med de nye tiltakene som foreslås i LOs ferske boligpolitiske plattform. Her tas det til orde for å bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger for vanlige arbeidsfolk. LO-sekretær Kristin Sæther viser til at rundt én million dansker bor i såkalte allmenne boliger som ikke leies ut til markedspris. LO går inn for at Husbanken skal finansiere slike boligprosjekter.

Det må tas ulike politiske grep for å rette opp svakhetene i gjeldende boligpolitikk. Det må først og fremst bygges flere boliger, for på den måten å dempe prisveksten i markedet. Videre må Husbanken gjenreises slik at flere får reell mulighet til å eie egen bolig. I dag gis Husbankens startlån nemlig bare til vanskeligstilte som «har langvarige problemer» med å få lån i en vanlig bank. Her er nåløyet for trangt.

LO kommer med spennende forslag som har mye for seg. Et solid skritt på den veien vil det være dersom mindretallet i Arbeiderpartiets programkomité vinner fram med den aktuelle dissensen på landsmøtet i mars neste år.

Ap-ledelsen skal ha ros for at partiet omsider legger opp til en enda mer aktiv boligpolitikk, der staten og kommunene tar et større ansvar for å sikre folk et anstendig sted å bo til en levelig pris. Men et godt programforslag kan gjøres enda bedre. Et løfte om å gjenreise den sosiale boligpolitikken bør kunne være en god sak i neste års valgkamp.

