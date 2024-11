Hull i sanksjonene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sanksjonene mot Russland omfatter ikke gjødsel. Russerne utnytter dette til fulle. Europa importerer dermed mer russisk kunstgjødsel enn noen gang. Bakteppet er selvsagt Russlands invasjonskrig i Ukraina, som har blitt møtt med flere vestlige sanksjonstiltak.

Europa har på denne bakgrunn klokelig gjort seg mindre uavhengig av russisk olje og gass. Disse sanksjonene har imidlertid ført til at Russland nå har gass «til overs», og denne gassen brukes paradoksalt nok til blant annet å produsere mer gjødsel. Dermed har Europa gått fra en avhengighet til en annen.

Gjødsel må legges til på sanksjonslista overfor Russland.

«Russlands storsalg av gjødsel til Europa åpenbarer et klart hull i sanksjonsregelverket», sier Høyres Nikolai Astrup til Dagens Næringsliv. Astrup forventer at regjeringen går i dialog med EU om hvordan Europa i fellesskap skal håndtere denne utfordringen. Høyre-politikeren sier det «skal og må gjøre vondt» å krenke suvereniteten til et europeisk land.

De tørre tall viser at EU-land nå importerer 39 prosent mer russisk urea-gjødsel enn det som i snitt var tilfellet de siste fem årene før Vladimir Putin gikk til fullskalakrig mot Ukraina. Den norske gjødsel-produsenten Yara reagerer forståelig nok på dette.

Yara-sjef Svein Tore Holseter kan med rette beskyldes for å «snakke for sin syke mor», men Holseter har uansett noen gode poenger med sin advarende pekefinger. Det handler både om europeisk matvaresikkerhet og det faktum at Europa blir mer avhengig av Russland enn det som godt er.

Mer interessant er det å låne øre til Stian Jenssen, mannen som var Jens Stoltenbergs nærmeste medarbeider i Nato. «Det er en utfordring at man har satt seg i en situasjon der Russland er så dominerende i verdens gjødselmarked», sier Jensen diplomatisk og treffende.

Putins storskalakrig har gitt mange i Vesten en lærepenge eller to, både militært og handelspolitisk. Europa hadde blant annet blitt for avhengig av russisk olje og gass. Dette ble for risikofylt. Importkranene ble derfor skrudd igjen – ikke vanntett nok, men det beste vi klarte.

Gjødsel er unntatt fra sanksjonsregimet overfor Russland siden gjødsel inngår i vår globale matsikkerhet. Men denne begrunnelsen står ikke til troende, når vi nå ser at Russland utnytter dette markedet til sin fordel ved blant annet å dumpe prisen på russisk gjødsel.

Gjødsel må legges til på sanksjonslista overfor Russland. Det vil være i Norges og EU-landenes interesse å tette dette hullet. Et slikt grep er nødvendig forsvarspolitisk og for å gi oss en bedre matvaresikkerhet. Alternativet er at Putin slipper altfor lett unna.

