Blind bak rattet

En sjåfør stirrer i gjennomsnitt i 15,7 sekunder på berøringsskjermen i en moderne bil for å taste inn en adresse. Det er 15,7 sekunder sjåføren ikke ser på veien. Om bilen kjører i 80 kilometer i timen, flytter den seg 330 meter på den tiden. Det er direkte livsfarlig, og et stort problem for sikkerheten på norske veier.

Bruk av berøringsskjerm mens bilen er i bevegelse bør forbys.

Tallet kommer fram i en studie utført av SINTEF og Nord universitetet på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind, gjengitt av Broom. Det er ikke bare GPS-en som gjør oss uoppmerksomme bak rattet. Du stirrer på skjermen i 10–11 sekunder når du skal velge radiokanal eller bytte sang. Om du vil justere temperaturen, tar du blikket av veien i 3,4 sekunder i snitt.

Problemet har økt i takt med størrelsen og funksjonene på berøringsskjermene i moderne biler. En tidligere undersøkelse fra Storbritannia understreker hvor farlig disse nye kildene til uoppmerksomhet bak rattet er: Bruk av systemer som gjør kommunikasjonen mellom bil og smarttelefon enklere, som Android Auto eller Apple Carplay, utgjør en langt større risiko enn alkohol- og cannabispåvirkning.

Reaksjonstiden reduseres med 12 prosent dersom sjåføren er påvirket av alkohol og har en promille på 0,8 promille. Reaksjonen reduseres med 21 prosent ved påvirkning av cannabis – mens den svekkes med over 50 prosent ved bruk av systemer som kommuniserer mellom mobiltelefon og bil.

«Uoppmerksomhet er en medvirkende årsak i én av tre dødsulykker», sier en representant for UP til Broom. Når en sjåfør tar blikket bort fra trafikken, kjører du i praksis i blinde, slår Trygg Trafikk fast. Det sier seg selv at noe må gjøres for å hindre at stadig flere distraksjoner gjør oss til dårligere og farligere sjåfører. Men hva?

Det finnes ikke regler som regulerer bruken av slike skjermer i dag. Mobiltelefonbruk under kjøring, derimot, sanksjoneres. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til NRK at kunnskapen denne undersøkelsen gir, kan bidra til bedre regler. Han viser til at EU må sette noen standarder som vi kan implementere i Norge.

Noen slike regler er på vei. Nye biler som leveres uten mulighet til å styre viktige funksjoner med fysiske knapper, vil ikke kunne få fem stjerner i NCAPs sikkerhetsvurdering av kjøretøyet. Det er en start. Men det må sterkere lut til.

Å kjøre bil er en farlig affære, som krever mentalt friske og tilstedeværende sjåfører. Bruk av berøringsskjerm mens bilen er i bevegelse bør forbys.

