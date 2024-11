Mer rødt og grønt med SV

Torsdag la SV fram sitt alternative statsbudsjett. Det er en større begivenhet enn det kan høres ut som: Siden regjeringen til Jonas Gahr Støre tiltrådte i 2021, har den landet forhandlingene om statsbudsjettet med SV. Vi kan med andre ord lære ganske mye om hvilken retning budsjettet vil dras før det blir endelig vedtatt av å se på SVs prioriteringer.

Ikke overraskende går SV for mer sosial utjevning og for en tydeligere politikk på klima og miljø i sitt budsjett. SV foreslår løft for enslige minstepensjonister, økt barnetrygd, utvidet gratistilbud i SFO, mer til studenter og kollektivtransport og billigere tannhelse for flere aldersgrupper, for å nevne noe. Partiet vil også gi 2,5 milliarder kroner til utslippskutt i industrien gjennom Enova, og tidobler regjeringens forslag til naturformål opp til en milliard.

Med andre ord: SV vil bruke mer penger enn regjeringen på gode formål, og må dermed også kutte på områder som vil smerte for regjeringen. Det er trolig ikke det beste utgangspunktet for å bli enige.

På den andre siden: SV vil bruke pengene på sosiale tiltak, utjevning og klima og miljø. Med andre ord det en sentrum-venstre-regjering, med støtte fra venstresiden, bør prioritere. Vi tar for gitt at regjeringen og SV blir enige også denne gangen, og at regjeringen ikke åpner for å kjøre slalåm i Stortinget og finner flertall sammen med høyresiden.

Det vil kreve at SV får gjennomslag for mye. Nå har regjeringen stilt seg i en vanskeligere situasjon enn nødvendig, da flere klimaseiere SV tidligere har kjempet fram i forhandlinger, er strøket fra årets budsjett. Da statsbudsjettet ble lagt fram i høst, ble klima og natur trukket fram som taperne. Det ble samtidig klart at regjeringen ikke når klimamålet den selv har satt.

SV har gitt uttrykk for at partiet er lei av omkamper med regjeringen om tidligere seiere. Vi håper SV biter i seg den frustrasjonen. Regjeringen og venstresiden går inn i et valgkampår. Da blir det enda viktigere at man forenes om et statsbudsjett med en tydelig sosial profil, og som tar klima og miljø på alvor.

Vi håper at regjeringen kommer til enighet med SV også denne gangen, slik at et godt – om enn noe grått – utgangspunkt løftes til noe enda bedre.

