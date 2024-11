Helt på vidda, NRK

Denne uka gikk flertallet på Stortinget til det skritt å formidle «sin dypeste beklagelse for de overgrep fornorskningspolitikken innebar for samer, kvener/norskfinner og skogfinner». Dette er et helt nødvendig skritt i arbeidet med en reell forsoning for nasjonale minoriteter som har vært utsatt for overgrep av den norske staten.

NRK kan ikke være bekjent av denne saken.

Det betyr ikke at vi er ferdige med vanskelige problemstillinger rundt nasjonale minoriteter. Vi har dessverre snarere sett en opptrapping av det betente spørsmålet om hvem som rettmessig kan stå i samemanntallet de siste årene. Her har NRK nå bidratt til å gjøre vondt verre.

Sandra Borch (Sp), stortingsrepresentant og tidligere statsråd, har vært gjenstand for tilsynelatende undersøkende journalistikk. Skandaløst nok har NRKs nyhetsjournalister satt seg fore å finne ut om Borch faktisk er same, eller om hun «jukser» på seg sitt samiske opphav.

Les også: Nei, Donald Trump er ikke kul

NRK satte i sakens anledning to slektsgranskere til å sjekke etnisiteten til Borch for å finne ut om hun er berettiget medlem av Sametingets valgmanntall. Fire andre, ikke navngitte personer ble utsatt for samme behandling.

Bakgrunnen her er en konflikt mellom ulike samiske miljøer. De tradisjonelle reindriftssamene er for det meste samlet i partiet Norske Samers Riksforbund (NSR), og har lenge vært en viktig maktfaktor i Sametinget. De siste årene har mange gjenfunnet en stolthet i sin samiske bakgrunn og meldt seg inn i manntallet.

Mange av disse «nykommerne» mener NSR er for konserverende og blant annet står i veien for næringsutvikling i samiske områder. Det hevdes også at NSRs definisjon av samisk opphav er for trang. Mange av de kritiske røstene samler seg i partiet Nordkalottfolket, som har vokst seg stort.

Det er denne maktkampen NRK skriver seg inn i når kanalen bruker redaksjonelle ressurser på å undersøke om Sandra Borch er «nok same» til å fortjene å stå i valgmanntallet. Mye tyder på at statskanalen har latt seg bruke i interne maktkamper.

Borch gir uttrykk for at denne jakten på hennes aner gjør vondt. Det har vi stor forståelse for. NRK går langt utenfor folkeskikken og presseetikken i denne saken.

NRK kan ikke være bekjent av denne saken, og må beklage til Borch.

Les også: Kloden må stå bedre rustet til å møte en ny pandemi