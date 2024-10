Forsiktig – og fornuftig

Fredag kunne regjeringen endelig presentere en lenge bebudet rusreform. Mange har ventet i utålmodig spenning: Vil det komme liberalisering og en mer human narkotikapolitikk?

Svaret på de to spørsmålene er nei og tja. Det vil ikke dempe kritikken fra liberale krefter, men regjeringens forslag til rusreform er likevel et skritt i riktig retning.

Regjeringen velger den tøffe linja, og slår utvetydig fast at narkotika er ulovlig i Norge.

Mest kontroversielt er trolig forslaget om å stramme inn på mindre narkolovbrudd. Regjeringen vil tydeliggjøre at det er ulovlig å bruke narkotiske rusmidler, og understreker at det skal være ulovlig å bruke eller å ha narkotika i lommen, uansett hvor lite det er snakk om.

Dette er provoserende for mange. Våren 2021 la den borgerlige regjeringen fram sitt forslag til rusreform. Straff skulle her erstattes av helsemessig oppfølging. Narkotika skulle ikke avkriminaliseres, men mindre mengder til eget bruk ville ikke lenger gi en straffereaksjon. Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei. Det gjorde også Arbeiderpartiet etter en heftig debatt på landsmøtet i 2021. Rusreformen var død. Støre-regjeringen lovte allerede i Hurdalsplattformen at den ville komme med en egen reform. Tre år senere ligger den på bordet.

I dag gir politiet bot eller påtaleunnlatelse dersom man blir tatt med små doser narkotika til eget bruk. Mange unge tror derfor narkotika er lovlig, argumenterte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun la fram reformen. Det vil regjeringen ha slutt på, argumenterte hun og helseminister Jan Christian Vestre (Ap).

Les også: Regjeringen gir Sørlandsbanen tilbake til Vy. Det er reinspikka ideologi – og det eneste riktige

Samtidig skal rusavhengige fortsatt få påtaleunnlatelse. Regjeringen foreslår også flere tiltak innen forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern. Blant annet skal det innføres en egen tiltaksplan for å styrke rusavhengiges rettigheter, og for å øke forståelsen av rusavhengighet som en sykdom.

Mange vil bli skuffet over manglende vilje til å tenke nytt om rus i denne reformen. Opposisjonen bruker sterke ord, blant annet «strafferegime» og «innholdsløs», om regjeringens forslag. Dette er likevel et område der det kan være fornuftig å ta små, forsiktige skritt. Den økende narkotikabruken blant unge er bekymringsfull. Det er også viktig å slå ned på kriminelle nettverk som distribuerer og selger ulovlige rusmidler.

Del to av reformen, de konkrete strafferettslige virkemidlene, loves neste år. Vi kan likevel slå fast allerede nå at Regjeringen velger den tøffe linja, og slår utvetydig fast at narkotika er ulovlig i Norge. Det er et tydelig valg, og et kraftfullt signal. Vi stiller oss bak den linja.

Les også: Tech-gigantene vs. våre barn