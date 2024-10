Den som tier samtykker ikke

Denne uka gikk tidligere statsråd Hadia Tajik (Ap) ut sammen med påtroppende AUF-leder Gaute Børstad Skjervø og krevde at regjeringen setter fart i arbeidet med en samtykkelov. En slik lov slår fast at seksuell omgang uten samtykke er forbudt, og definert som voldtekt. Tajik og Skjervø har sett seg lei på at regjeringen drar beina etter seg i denne saken.

Det kan ikke herske noen tvil om at nei betyr nei.

Det er ikke vanskelig å forstå utålmodigheten. Det var en viktig seier for AUF da regjeringspartiene i Hurdalsplattformen lovet at en slik lov skal på plass. Derfor er det tilsvarende frustrerende at loven fortsatt, etter tre år med en Ap-Sp-regjering, ikke er lagt fram. Tidligere i høst sa også SV fra om at det var slutt på deres tålmodighet. Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Unneland, truet da med å legge fram et lovforslag i Stortinget selv dersom regjeringen ikke fikk fart på seg.

Nå lover justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at loven vil være på plass før valget neste høst. Det er en viktig avklaring, om enn på overtid. Norge er det eneste landet i Skandinavia som ikke har en lov som sier tydelig at det ikke er lov å ligge med noen som ikke sier ja.

Mehl viser til at arbeidet med en slik lov er stort og vanskelig, og at endringer må gjøres med varsomhet. Regjeringen vil gå gjennom hele kapittelet om straffelovbrudd på seksualområdet, ikke bare voldtektsbestemmelsen, sier hun til TV2.

Vi har forståelse for argumentet om at dette er et arbeid som må gjøres med tunga rett i munnen. Men nå har regjeringen hatt tre år på seg til å følge opp et tydelig løfte i Hurdalsplattformen. Det burde være rikelig med tid.

Dette er et komplisert juridisk område. Mange frykter at en samtykkelov vil føre til flere uriktige domfellelser, og dessuten innebærer å kriminalisere mannlig seksualitet. Det er et perspektiv det er viktig å ha med seg. Vi stiller oss likevel bak AUF og andre utålmodige krefter som ikke vil vente lenger på en samtykkelov.

En lov som sier rett ut at det kreves samtykke før sex vil kunne ha en preventiv effekt, og på sikt bidra til en holdningsendring. Det vil fortsatt være mange gråsoner i det seksuelle samspillet mellom mennesker, også etter innføringen av en samtykkelov. Men det kan ikke herske noen tvil om at nei betyr nei.

