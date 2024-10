Stemmer fra fortiden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var et overraskende valg av Nobelkomiteen, men ved ettertanke et helt riktig valg. Å anerkjenne kampen mot atomvåpen, har ikke vært viktigere på tiår.

Hodene våre er fulle av Ukraina og Palestina, og der var derfor naturlig å forvente at Nobelkomiteen skulle gi årets fredspris til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for fred eller humanitær bistand i ett av disse områdene. At komiteen så i retning av Japan, var i så måte svært uventet.

Vi takker de mange som uselvisk har viet sine liv til å vitne for å redde oss andre

Organisasjonen Nihon Hidankyo ble stiftet i 1956 av overlevende fra byene Hiroshima og Nagasaki, som USA bombet for å avslutte andre verdenskrig i august 1945. Gjennom åtte tiår har de fortalt om egne grusomme erfaringer med atombombenes vanvittige skadevirkninger. De har advart mot opprustning. Deres vitnemål har holdt verden våkne for bombenes destruktive krefter, og holdt i hevd det som kalles det «kjernefysiske tabu» − en grense som ikke kan tråkkes over. Bruk av atomvåpen måtte aldri skje igjen.

Nihon Hidankyos utrettelige arbeid har bare blitt viktigere jo lengre tid vi har lagt mellom samtida og atomkrigens redsler. Kampen mot glemselen er helt avgjørende skal vi unngå nye kriger. Det gjelder å huske umenneskeligheten disse våpnene er bærere av. Særlig nå.

Atomvåpentrusselen er større enn kanskje noen gang siden 1945. Og nettopp derfor er fredsprisen til Nihon Hidankyo så riktig, viktig og betimelig. I konflikten mellom Putins Russland og Ukraina, har russerne i tide og utide truet med bruk av såkalte taktiske atomvåpen.

Putin har også endret Russlands atomvåpendoktrine og understreket at ethvert angrep på Russland vil kunne besvares med kjernefysiske våpen. Eskaleringsfaren er enorm ved bruk av mindre atomvåpen. Det vil være livsfarlig naivt å tro at man kan kontrollere en krig med atomvåpen i vår tid. Vi er kommet nærmere en livsfarlig terskel. Samtidig er det dessverre liten grunn til å tro på et rasjonelt styre i det moderne Russland.

Veteranene fra Hiroshima og Nagasaki har viet livet sitt til å fortelle. At prisen kommer mens noen av dem fortsatt er i live, er selvsagt vesentlig. Med Nobels fredspris forteller komiteen, Norge og verden at vi har lyttet. Vi takker de mange som uselvisk har viet sine liv til å vitne for å redde oss andre.

