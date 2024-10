En farligere verden

Den alvorlige situasjonen i Midtøsten får konsekvenser også her hjemme. Terrortrusselfaren i Norge ligger nå på nivå 4 på en skala fra 1 til 5, og vurderes som «høy». Det betyr blant annet at det er innført nasjonal bevæpning av politiet.

Det er PST som setter trusselnivået. Når det nå er hevet til nivå 4, betyr det at PST har konkret informasjon som krever økt beredskap. Begrunnelsen lyder slik: «PST vurderer at en eller flere personer har konkrete og realistiske planer og tar konkrete skritt for å gjennomføre terrorangrep og/eller at flere forhold forsterker terrortrusselen».

Nå må vi slå ring om en utsatt minoritet i landet vårt, som lever i frykt.

Det er først og fremst mot jødiske og israelske mål i Norge at trusselnivået denne uka, i forbindelse med ettårsmarkeringen for angrepet på Israel 7. oktober i fjor, er ytterligere skjerpet. Blant annet vises det til to angrep i våre naboland, i nærheten av den israelske ambassaden i Stockholm og København for en uke siden. Angrepene kan ha hatt koblinger til Iran, ifølge svensk politi. En av gjerningspersonene skal ha det politiet omtaler som «en uavklart tilknytning» til Norge.

Dette er en nedslående påminnelse om at den jødiske minoriteten i landet vårt er utsatt i kjølvannet av det som skjer i Midtøsten. Vi er ikke i tvil om Israels ansvar for de titusener av døde i Gaza. Like lite er vi tvil om at det er landet Israel og dets ledere som kan klandres. Norske jøder har intet ansvar for grusomhetene i Midtøsten. Den gryende antisemittismen i Norge kan på ingen måte forsvares. Nå må vi slå ring om en utsatt minoritet i landet vårt, som lever i frykt.

Politiet informerer om at de nå driver målrettet arbeid mot trusselen fra ekstremistiske kretser, med blant annet økt patruljering, beskyttelse av arrangementer og oppsøkende virksomhet mot konkrete miljøer. Blant miljøene som nevnes spesielt, er kriminelle nettverk som kan brukes av statlige aktører for å mot betaling utføre terrorhandlinger.

Dette viser alvoret i situasjonen, og understreker at sikkerhetsbildet er komplisert. Vi må slå hardt ned på gjengkriminalitet før den får skikkelig fotfeste. Når denne typen organisert kriminalitet nå knyttes til terror mot betaling, blir det bare enda tydeligere. En mulig kobling mellom fremmede makter og gjengkriminalitet i Norge er en trussel mot vår trygghet på mange nivå.

Vi lever i en farligere verden enn for bare noen år siden. Det slipper heller ikke vi i Norge unna.

