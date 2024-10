NRKs frontsoldater

Journalister er publikums øyne og ører, som fanger opp informasjon andre ikke har tilgang til og deler den med offentligheten, heter det gjerne i festtalene. Sjelden er det mer sant enn for NRKs kvinner og menn ved fronten av krigsscenen i Midtøsten. Gjennom dem får vi tilgang til sannferdig og balansert informasjon om den tragiske situasjonen i Gaza, Tel-Aviv og Beirut.

NRKs dekning bidrar til at vi, gjennom korrespondentenes øyne, får se og høre hvor brutal krigen virkelig er.

Nå hylles NRKs Yama Wolasmal med Ingrid Aunes minnepris for innsatsen sin for å bringe oss siste nytt fra fronten. Det er vel fortjent, og vi stiller oss gladelig i rekken av gratulanter. Så legger vi for egen del til at Wolasmal gjerne kan dele prisen med Midtøsten-veteran Sissel Wold og Åse Marit Befring og alle andre som bidrar til NRKs dekning av Midtøsten. Sammen bidrar de til at NRKs seere er godt informert om krigen og dens konsekvenser.

Det er ingen selvfølge at det finnes journalister i krigssoner. Det er trange tider i mediene, som sliter med overgangen til en digital virkelighet og med at internasjonale giganter som Facebook-eier Meta stikker av med annonseinntektene. Offentlig finansierte NRK er derfor så altfor alene om å være til stede der det skjer.

Wolasmal får prisen for at han er «informert» og «inspirert», og for sin innsats for å fremme fred, likestilling og forståelse i en kompleks verden, ifølge leder i priskomiteen Marianne Marthinsen. Det er en god begrunnelse. Innsatsen NRKs folk gjør på bakken er ekstra viktig i en tid preget av desinformasjon og falske nyheter. Det er gjennom tilstedeværelsen, midt i begivenhetene, NRKs arbeid får sin tyngde.

NRKs korrespondenter – og Wolasmal spesielt – får urettferdig kritikk fra ytre høyre-kretser og fra Israel-venner for å bidra til et skjevt bilde av det som skjer i Midtøsten. Men det er faktisk ikke NRKs reportere som har skapt en virkelighet der titusener av sivile er drept av israelske angrep det siste året. Den skammen ligger på Israel. NRKs dekning bidrar til at vi, gjennom korrespondentenes øyne, får se og høre hvor brutal krigen virkelig er.

Det er vanskelig å se for seg en mer verdig vinner av en slik pris enn Yama Wolasmal.

