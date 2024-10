Senk terskelen til bolig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kan bli lettere å få boliglån, dersom regjeringen velger å høre på rådene fra Norges Bank og LO. Forskriften som regulerer bankenes muligheter til å gi boliglån er nemlig tema for finansministeren, for denne forskriften går ut på dato ved årsskiftet.

Hovedspørsmålet er hvor stor egenkapital man må ha får å få lån til kjøp av bolig. Den gjeldende forskriften sier at en boligkjøper må stille med 15 prosent egenkapital. Norges Bank mener at regjeringen bør vurdere å senke kravet til 10 prosent.

Les også Kathleen Buer. En fornærmelse mot de sykeste.

«Utlånsforskriften har store sosiale skjevheter i seg fordi den avgrenser hvem som får tilgang til boligmarkedet, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. Han mener at boligmarkedet nå er forbeholdt dem med «foreldrebank».

Finanstilsynet vil derimot holde fast på kravet om 15 prosent egenkapital og viser til at gjeldsbelastningen for norske husholdninger er svært høy. Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeglerne, vil fjerne hele forskriften.

Nå må regjeringen finne det rette balansepunktet.

Det er gode grunner til å etterlyse en mer offensiv boligpolitikk, men det er en annen sak. Nå er det en forskrift som er tema. Formålet med utlånsforskriften er å forhindre at bankene låner ut så mye penger at det oppstår finansielle ubalanser i norsk økonomi.

Lenge var vi bortskjemt med unormalt lave renter, og under pandemien satte Norges Bank ned styringsrenta til null. Men så skjøt prisstigningen fart, og Norges Bank måtte sette opp renta for å presse prisene ned igjen.

Det ser ut til at vi har nådd rentetoppen, men den varslede rentenedgangen lar vente på seg. Mest sannsynlig vil det første rentekuttet komme i mars neste år. Ekspertene spår ytterligere to-tre rentekutt i løpet av 2025.

Les også Jo Moen Bredeveien: Noe så fint som et skikkelig menneske.

Både bankene og politikerne har lært av bankkrisen tidlig på 1990-tallet og finanskrisen i 2008. Vi har nå solide banker som er gode til å vurdere egen risiko. Samtidig er det behov for et overordnet regelverk som holder bankene i øra, slik at landet står godt rustet til å møte eventuelle nye kriser og økonomiske tilbakeslag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har fått sprikende råd. Nå må regjeringen finne det rette balansepunktet. Å droppe hele forskriften vil være hasardiøst. Etter vår mening er tiden inne for å slakke litt på det rigide regelverket. Det virker for fornuftig å følge rådet fra Norges Bank og senke kravet til egenkapital fra 15 til 10 prosent. Dette vil bidra til å senke terskelen inn i boligmarkedet.

Les også Kjell Werner: Ap-programmet skaper neppe stor begeistring.