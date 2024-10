Fra vondt til verre i Midtøsten

Natt til tirsdag meldte Israel at landet har startet en lenge ventet bakkeinvasjon mot flere Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Israel kaller operasjonen «begrenset», og har bedt befolkningen i flere landsbyer i grenseområdet mellom Israel og Libanon om å evakuere.

Israel insisterer på å fortsette sin alenegang – med våpen i hånd.

Det uttalte målet er å svekke den militære kapasiteten til Hizbollah, den islamistiske organisasjonen som opererer inne i Libanon, så mye at innbyggere i Nord-Israel kan flytte tilbake til sine hjem. 65.000 israelere har flyktet fra området det siste året på grunn av rakettangrep fra Hizbollah.

Tusenvis av flyangrep er gjort mot mål i det sørlige Libanon de siste ukene. Israel har også angrepet Hizbollah-mål i Libanons hovedstad Beirut. Og nå har altså israelske tropper gått inn i nabolandet. USAs president Joe Biden har ved gjentatte anledninger bedt Israel avstå fra bakkeangrep inne i Libanon. Det biter tydeligvis ikke på statsminister Benjamin Netanyahu. Israel skal knuse sine fiender – tilsynelatende til enhver pris.

Over 300.000 mennesker er på flukt i Libanon, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Libanons helseminister sier over 1000 mennesker er drept i israelske angrep de siste ukene. Hizbollah-leder Hassan Nasrallah døde i et israelsk angrep mot Sør-Beirut, og flere medlemmer av organisasjonen ble drept i det mye omtalte personsvarer-angrepet 17. september.

Midtøsten har lenge vært en kruttønne. Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor startet den pågående eskaleringen, som nå er i ferd med å spinne ut av kontroll. Hva blir konsekvensen om Hizbollahs sponsor Iran, Israels fremste fiende, trekkes inn i krigen?

Israel insisterer på retten til å forsvare grensene sine. Problemet er at landet har svart på urett fra sine naboer med å knuse sivilbefolkningen i Gaza – og nå kan være i ferd med å gjøre det samme i Sør-Libanon. Det skaper grobunn for nye generasjoner preget av hat, konflikt og krig.

Israel avviste i forrige uke et fransk-amerikansk forslag om våpenhvile. Landet insisterer på å fortsette sin alenegang – med våpen i hånd. Nå har mange av de mest fryktede scenarioene allerede blitt virkelighet, med det internasjonale samfunnet som passive tilskuere. Nå kan alt skje.

