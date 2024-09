Smutthullet i partiloven må tettes

Foreningen Aksjon for Borgerlig Valgseier (ABV) har et ærlig navn: Her skal det bidras til at borgerlig side vinner valg og makt. Siden stiftelsen i 2021 har ABV annonsert for borgerlig politikk i mediene – inkludert i denne avisa – og bidratt med pengestøtte til de borgerlige partiene.

Vi kan risikere at Frp driver valgkamp med midler fra utenlandske interesser.

Høyre, Venstre og KrF har takket nei til pengene. Fremskrittspartiet, derimot, tar imot med åpne armer, og har mottatt 12 millioner kroner i støtte fra ABV. Det er problematisk. ABV er i praksis en mellommann – som nekter å oppgi hvor pengene opprinnelig kommer fra. I klartekst betyr det at Fremskrittspartiet bruker penger med ukjent opphav for å forme Norge i sitt bilde.

Fremskrittspartiet skjuler seg bak at ABV er avsender og lar det bli med den saken. Slik prøver partiet å slippe forholde seg til at det kan være alt fra nordmenn med penger til overs til utenlandske aktører som sponser partiets valgkamp. I Politisk kvarter denne uka gikk Frp til det skritt å sammenligne denne støtten med at LO – gjennom åpne og demokratiske prosesser, som alle kan ettergå – gir penger til Arbeiderpartiets valgkamper.

Les også: Oljefondet må ut av Israel, mener Dagsavisen

Frp gjør ingenting ulovlig her. Det finnes nemlig et smutthull i partiloven.

Lovens formål er å «motvirke korrupsjon og uønskede bindinger ved at det er åpenhet om finansieringen av de politiske partienes virksomhet». Loven forbyr partier å motta bidrag fra selskaper under offentlig kontroll eller fra utenlandske aktører. Det er åpenbart at pengegaver med ukjent opphav bryter med tanken bak denne loven. Partilovnemnda, som er satt til å kontrollere at partiene følger det økonomiske regelverket, skriver om foreninger som ABV at slike aktører «i stor grad kanaliserer bidrag fra bakenforliggende bidragsytere, mens de egentlige giverne ikke selv må tre fram».

Ifølge dagens lovtekst er det nok å innrapportere «mellommanns»-foreningens identitet og verdien på gaven. Dette smutthullet må tettes. Det har da også Stortinget bedt regjeringen gjøre, for nokså nøyaktig ett år siden. Kommunal- og distriktsdepartementet jobber med saken, men kan ikke gi et svar på når vi kan forvente et forslag til en oppdatert partilov.

Problemet er at det haster. Loven må være på plass før nyttår om den skal komme til anvendelse ved stortingsvalget neste høst. Hvis ikke det skjer, kan vi i ytterste konsekvens risikere at Frp driver valgkamp med midler fra utenlandske interesser. Og at det er fullt lovlig.

Les også: Det bør være grenser for hvilke tiltak en statsråd fra Arbeiderpartiet vil støtte