Oljefondet må ut av Israel

Er det riktig at den norske staten, gjennom Oljefondet, skal være investert i selskaper som ifølge FN bidrar til Israels folkerettsstridige okkupasjon av palestinske områder? Tvilsomt, mener Etikkrådet som er satt til å passe på Oljefondets investeringer – og får støtte fra en rekke politikere på Stortinget.

Etikkrådet skrev tidligere i høst et brev til Finansdepartementet der de argumenterte for at det etiske regelverket Oljefondet er underlagt, kan tolkes strengere, og at fondet dermed kan ekskludere selskaper som knyttes til folkerettsbrudd. Det skulle da ellers bare mangle.

Det er alvorlig at Norge gjennom Oljefondet indirekte bidrar til den israelske krigføringen.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke svare når VG spør om han vil gi Etikkrådet klarsignal til å praktisere en strengere tolkning av regelverket. Finansdepartementet oppgir bare at retningslinjene er fastsatt av Finansdepartementet og forankret i Stortinget, og at Vedum vil orientere Stortinget på «egnet måte» på et ikke nærmere oppgitt tidspunkt.

Det er et svar som ikke rimer med alvorlighetsgraden i dette spørsmålet.

FNs øverste domstol har slått fast at Israels okkupasjon av palestinske områder bryter med folkeretten. Retten sier også at alle, være seg stater, selskaper eller enkeltindivider, plikter å ikke bidra til okkupasjonen. FN ber konkret om å unngå investeringer i selskaper som kan knyttes til den israelske krigsmaskinen – uten at Oljefondet nødvendigvis lytter.

SVs Kari Elisabeth Kaski er langt tydeligere enn finansminister Vedum i spørsmålet. Hun regner med at Oljefondet tar signalene på alvor og selger seg ut av israelske selskaper snarest. Hun får støtte fra Rødt og MDG. Og fra oss. Det er alvorlig at Norge gjennom Oljefondet indirekte bidrar til den israelske krigføringen mot sivilbefolkningen på Gaza.

Det er Finansdepartementet som har innført de etiske reglene som sier hva Oljefondet kan være investert i. Blant annet er kullutvinning, atomvåpen og tobakk utelukket. Etikkrådet har ansvaret for å sjekke at Oljefondets investeringer er i tråd med dette etikkregelverket. Når rådet sier at regelverket åpner for at Oljefondet må selge seg ut av selskaper som bidrar til marerittet i Midtøsten, burde vi i det minste kunne forvente at finansministeren har et godt svar. Vedum må på banen så fort som mulig.

