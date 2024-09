Et liv også etter oljen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skal vi lete etter nye olje- og gassfelter, eller må oljealderen avsluttes så raskt som mulig? Debatten dukker jevnlig opp. Kronargumentet til dem som vil «utvikle, ikke avvikle» oljeletinga er at vi ikke har råd til å la være. Uten olje, ingen velferdsstat, lyder logikken. Det argumentet blir slått i bakken i en fersk rapport.

Mye vil ha mer, heter det. Men vi har allerede mer enn nok.

Tre forskere fra Statistisk sentralbyrå og Handelshøyskolen ved NMBU har på oppdrag fra Norsk klimastiftelse regnet på hvordan videre oljeleting vil påvirke staten evne til å finansiere velferd. Konklusjonen er tydelig: I liten grad. «Leting etter mer olje og gass kan forventes å gi rundt ett prosent mer penger til velferd i Norge enn det vi ville hatt uten leting», står det i rapporten.

Olje og gass har gjort Norge til et rikt land – faktisk så rikt at vi ikke behøver så mye mer. Inntektene fra olje og gass plasseres i Statens pensjonsfond utland, altså Oljefondet. Fondet er allerede så stort at ytterligere oljefunn og fremtidige inntekter vil utgjøre en begrenset andel av fondets totale størrelse, skriver SSB-forskerne i rapporten.

Dette er gode nyheter for alle som ønsker fortgang på det grønne skiftet. En omstilling bort fra olje og gass vil være vanskelig på kort sikt, men etter hvert vil resten av økonomien vokse, og dermed gi inntektsgrunnlag til videre velferd, ifølge Ådne Cappelen, en av forskerne bak rapporten.

Les også: Prisveksten avtar, men det begynner å haste for regjeringen, mener Dagsavisen

Med andre ord: Norge kommer til å klare seg helt fint også etter oljealderen. Vi er dessuten i en helt unik situasjon. Norge har per i dag en sparegris fylt med nesten 19 tusen milliarder kroner. Oljefondet vokser på grunn av børsplasseringer og investeringer verden rundt. Det vil fortsette å vokse selv om tilførselen av friske midler fra olje og gass stanser opp.

Mye vil ha mer, heter det. Men vi har allerede mer enn nok. Der de fleste land i verden har betydelig statsgjeld, kan vi finansiere det aller meste – inkludert fremtidig velferd – ved mindre uttak av oljefondet.

Tilhengerne av å fortsette oljeutvinning på så høyt nivå som mulig er i ferd med å gå tom for argumenter. Det er på tide at vi forholder oss til virkeligheten og slutter å lete etter enda mer av det svarte gullet som har gitt oss så mye rikdom – men som bidrar til å ødelegge kloden vi lever på.

Kommentar: Abid Raja ga venstresiden en mulighet – den tok de ikke (+)

Les også: Kamala Harris klarte seg utmerket i sin første duell med Donald Trump