Etter flere kriseår med høy prisvekt, nærmer vi oss nå målet på under to prosent inflasjon. Det er gode nyheter for folk flest, og for regjeringen som har veddet stort på lommeboka som valgkampvinner neste år.

Tirsdag kom SSB med sine analyser. Prisveksten falt til 2,6 prosent i august, som er noe lavere enn forventet. Det er særlig de økende matvareprisene som holder prisstigningen oppe.

Norge følger nå på resten av Europa. Sjokket fra Russlands invasjon av Ukraina er snart absorbert av økonomiene og vi går mot en slags normal. Inflasjonen i de 20 landene i eurosonen falt i august til 2,2 prosent, som er det laveste nivået på tre år.

Også regjeringen må vente tålmodig.

Prisvekst ned mot to prosent i året øker sannsynligheten for at Norges Bank setter ned renten når den skal ha sitt rentemøte 19. september. Men det er slett ikke gitt. Dagens relativt høye rente trekker penger inn fra markedet og fører til mindre etterspørsel og press på prisene. Den jobben er ikke ferdig.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache, her fra pressekonferansen i juni i år, i forbindelse med Norges Banks rentebeslutning. (Cornelius Poppe/NTB)

Prisveksten er seigere å tvinge ned enn Norges Bank har lagt til grunn. Eksperter tviler på at styringsrenta settes ned nå. Ola og Kari må smøre seg med tålmodighet i påvente av at utgiftene til boliglånet skal bli mindre belastende.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vektlegger kutt i barnehageutgiftene fra 1. august i sin forklaring på lavere prisvekst. Det skal regjeringen ha ros for, men det er også et faktum at det er lite den faktisk kan gjøre for å tvinge prisveksten − og med det renta − ned. Også regjeringen må vente tålmodig.

Valgløfter om at folk skal få mer å rutte med, kan fort bite regjeringen bak. Vår åpne økonomi er sensitiv for importert inflasjon. Prisstigningen er på vei ned hos våre viktigste handelspartnere i USA og EU, og Norge følger derfor på. Men skal regjeringen bli gjenvalgt neste høst på bakgrunn av opplevelsen av bedre råd, begynner Vedum og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre å få dårlig tid.

