En dårlig nyhet – for oss alle

For to uker siden skrev Konkurransetilsynet ut et rekordstort gebyr til de tre store matvarekjedene i Norge, fordi tilsynet fant at de utnytter sin monopollignende posisjon til å samarbeide om priser. Det var da bred enighet i offentligheten om at bransjemakten til Rema, COOP og Norgesgruppen må reduseres.

De tre store har tilnærmet full kontroll over alle ledd i kjeden, fra produksjon via leverandører til utsalg.

Denne uka skjedde det tvert motsatte, da drikkevareselskapet Ringnes informerte de ansatte at selskapet legger ned sin egen distribusjon av øl og brus til norske butikker. De har i stedet inngått en avtale om distribusjon med Norgesgruppens Asko, COOP og Rema 1000.

Det betyr at Ringnes ikke lenger selv skal kjøre øl og brus til norske butikker fra mars 2026. Selskapet vil fortsette distribusjon til utelivet. Beslutningen innebærer at 250 sjåfører i Ringnes mister jobben. Hovedtillitsvalgt Erik Torkelsen kaller beslutningen «den mørkeste og mest krevende dagen» i Ringnes’ snart 150 år lange historie.

Vi deler de ansattes fortvilelse og frykt for framtiden, selv om Ringnes-ledelsen lover at de skal få til gode overgangsløsninger og relevant kompetanseutvikling for dem som rammes.

Les også: Holder statsminister Benjamin Netanyahu Israel som gissel?

Vi er like bekymret over hva denne beslutningen vil bety for det norske dagligvaremarkedet. Konkurransen blir svekket når leverandørene ikke lenger kan påvirke distribusjonsløsningen på sine varer, men blir prisgitt de tre stores premisser. Slik blir dagligvaregigantenes makt over priser og forbruksvaner enda større.

Utviklingen har gått feil vei i en årrekke, mot en situasjon der de tre store har tilnærmet full kontroll over alle ledd i kjeden, fra produksjon via leverandører til utsalg. De sitter med bukten og begge endene. Med Ringnes-distribusjonen i folden vil de få enda mer kontroll.

Næringsministere fra alle de siste regjeringene har vært tydelige på at de ønsker seg en annen utvikling, men de kjemper en tilsynelatende umulig kamp. Heller ikke denne regjeringen ser ut til å kunne gripe inn mot kjedemakten. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la i fjor fram en plan med ti punkter som skal bidra til å gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg i bransjen, men foreløpig har lite og ingenting skjedd.

Beslutningen om å legge ned distribusjonen rammer de ansatte i Ringnes hardt. Den går i forlengelsen også utover alle som kjøper dagligvarer i Norge. Kort sagt: Distribusjonsavtalen mellom Ringnes og matvaregigantene er en dårlig nyhet for alle andre enn dagligvarebransjen og ledelsen i Ringnes.

Les også: Ytre høyre er på frammarsj i Tyskland. Landet har lagt ut på en farlig vei